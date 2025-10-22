VinFast đào tạo hơn 3.000 kỹ thuật viên ô tô, xe máy điện, đài thọ 100% học phí

(VTC News) -

Nhằm đáp ứng tốc độ mở rộng mạng lưới kinh doanh và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, VinFast triển khai chương trình Tuyển dụng và Đào tạo Kỹ thuật viên quy mô lớn, gồm 2.000 kỹ thuật viên ô tô điện và 1.200 kỹ thuật viên xe máy điện. Các học viên sẽ được VinFast đài thọ 100% học phí, trả lương trong quá trình học việc, cung cấp chỗ ở, hỗ trợ sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo và hỗ trợ sắp xếp việc làm phù hợp.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên của VinFast được thiết kế bài bản, chuyên sâu, tập trung vào công nghệ ô tô điện, xe máy điện và các tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu, kéo dài trong 1-2 tháng, bao gồm cả đào tạo lý thuyết và thực hành tại Nhà máy VinFast Hải Phòng và các xưởng dịch vụ.

VinFast sẽ hỗ trợ 100% học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và cung cấp chỗ ở miễn phí cho các học viên trong suốt thời gian đào tạo. Đặc biệt, học viên còn được trả lương theo thực tế trong giai đoạn học việc tại nhà máy. Sau thời gian đào tạo, VinFast sẽ hỗ trợ sắp xếp việc làm cho học viên có nhu cầu và phù hợp với các xưởng dịch vụ của VinFast.

Chương trình hiện đã được triển khai và hoàn tất tuyển dụng, đào tạo cho gần 400 kỹ thuật viên đầu tiên, sẵn sàng phục vụ tại các xưởng dịch vụ VinFast trên cả nước. Theo kế hoạch, VinFast sẽ tiếp tục triển khai tuyển dụng, đào tạo trung bình 500 kỹ thuật viên/tháng để đảm bảo nguồn nhân lực cho các xưởng dịch vụ hiện hữu và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở mới sẽ hình thành trong tương lai.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast toàn cầu, chia sẻ: “Với tốc độ tăng trưởng của mạng lưới xưởng dịch vụ cũng như tốc độ phổ cập xe điện đang rất nhanh hiện nay, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu khách hàng đang tăng nhanh trong thực tế.

Chương trình tuyển dụng và đào tạo kỹ thuật viên miễn phí không chỉ góp phần giải bài toán này, mà còn là cách chúng tôi chung tay đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô - xe máy Việt Nam một thế hệ kỹ thuật viên lành nghề, có kiến thức và chuyên môn sâu về xe điện, sẵn sàng cho kỷ nguyên giao thông điện hóa mà cả thế giới đang hướng đến”.

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên chuyên sâu về ô tô điện, xe máy điện mang ý nghĩa chiến lược và thể hiện tầm nhìn dài hạn của VinFast, không chỉ giúp củng cố vị thế dẫn đầu vững chắc của hãng trên thị trường, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chương trình cũng mở ra cơ hội nghề nghiệp và tương lai tươi sáng cho các kỹ thuật viên trẻ khi được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và bài bản, được tiếp cận, nắm bắt và làm chủ các công nghệ, máy móc hiện đại, và được đảm bảo công ăn việc làm sau quá trình đào tạo.

Ứng viên quan tâm đến chương trình đào tạo có thể đăng ký qua đường link sau: https://forms.office.com/r/FLdVmmuWzn