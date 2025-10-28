Vietlott 29/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 29/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 29/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 29/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 29/10 - Xổ số Mega 6/45 29/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 29/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 29/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 26/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025

Vietlott 26/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/10/2025

- Vietlott 24/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/10/2025

Vietlott 24/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/10/2025

- Vietlott 22/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/10/2025

Vietlott 22/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/10/2025

- Vietlott 19/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/10/2025

Vietlott 19/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott quay thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, giúp người chơi tiện theo dõi và cập nhật kết quả chính xác.

- Nếu có thay đổi lịch quay, Vietlott sẽ thông báo ít nhất 5 ngày trước trên website, ứng dụng di động hoặc các điểm bán vé ủy quyền, đảm bảo người chơi nắm thông tin kịp thời.

- Nhờ công nghệ quay số hiện đại và quy trình giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 luôn đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo sự tin cậy tuyệt đối cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Chỉ những vé Mega 6/45 hợp pháp do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả mới được công nhận hợp lệ.

- Người chơi phải mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay số; các vé mua muộn sẽ được áp dụng cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người chơi trúng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể nhận thưởng ngay tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott ủy quyền, thuận tiện và nhanh chóng.

- Các giải từ 10 tỷ đồng trở lên yêu cầu người trúng đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận giải, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

- Vietlott cam kết chi trả giải thưởng minh bạch, an toàn và đúng quy định, bảo vệ quyền lợi tối đa cho tất cả người chơi may mắn.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm tham gia các trò chơi có thưởng theo pháp luật.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 29/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.