Vietjet nhận tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn hàng trị giá 32 tỷ USD

Lễ bàn giao diễn ra trang trọng tại trung tâm giao nhận tàu bay Boeing, Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước và các đối tác doanh nghiệp.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự lễ ký kết bàn giao máy bay giữa Boeing và Vietjet.

Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, sự kiện không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người dân Mỹ.

Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại lễ bàn giao máy bay giữa Vietjet và Boeing.

Tàu bay mới và hàng trăm tàu bay sẽ giao trong thời gian tới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes, chúc mừng tàu bay Boeing đầu tiên của Vietjet.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, nhấn mạnh: “Tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới.

Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ”.

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (trái) và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope (phải) ký kết bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên.

Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes, cho biết: “Thay mặt tập thể Boeing, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Vietjet Air trong sự kiện chào đón chiếc máy bay Boeing đầu tiên của hãng. Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực.”

Lễ bàn giao tàu bay 737-8 đầu tiên giữa Boeing và Vietjet với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường tại Seattle, Hoa Kỳ.