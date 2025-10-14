Viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine giảm mạnh

(VTC News) -

Viện trợ quân sự của Phương Tây dành cho Ukraine trong tháng 7 và tháng 8 giảm mạnh, dù phương Tây đã triển khai chương trình “Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine” (PURL), cho phép đồng minh châu Âu trong NATO của Ukraine mua vũ khí cho Kiev từ Mỹ.

Ông Christoph Trebesch, Giám đốc Nghiên cứu của Viện Kiel và là người phụ trách dự án Ukraine Support Tracker cho hay: "Thời gian qua, sự sụt giảm viện trợ quân sự trong tháng 7 và tháng 8 là điều đáng ngạc nhiên. Bất chấp sáng kiến ​​PURL của NATO, châu Âu đang cắt giảm tổng thể hỗ trợ quân sự. Điều quan trọng bây giờ là con số sẽ thay đổi như thế nào vào mùa thu".

Binh lính Đức và Ukraine đứng trước hệ thống tên lửa phòng không Patriot. (Ảnh: Getty)

Mặc dù thỏa thuận PURL giữa Mỹ và NATO ký kết vào ngày 14/7, nhưng lượng viện trợ quân sự chuyển giao cho Ukraine trong mùa hè lại tiếp tục giảm. Phần lớn viện trợ quân sự mà Ukraine nhận đều được cung cấp theo sáng kiến ​​mới, nhưng không tương xứng với mức hỗ trợ trước đó.

Đầu năm nay, khi Mỹ ngừng gửi các gói viện trợ quân sự mới, đồng minh châu Âu của Ukraine tăng cường bù đắp khoảng trống này. Kiev tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ ổn định trong nửa đầu năm 2025, thậm chí cao hơn so với những năm trước, theo Viện Kiel.

Tuy nhiên, viện trợ quân sự từ châu Âu cho Ukraine đã giảm 57% trong tháng 7 và 8, dù các nước châu Âu vẫn đóng góp thông qua chương trình PURL của NATO.

Ông Trebesch nhấn mạnh: “Mức độ tổng thể của viện trợ tài chính và nhân đạo vẫn tương đối ổn định, ngay cả khi không có đóng góp từ Mỹ. Giờ đây điều quan trọng là sự ổn định này phải được mở rộng sang lĩnh vực viện trợ quân sự, vì Ukraine phụ thuộc vào nó để duy trì nỗ lực phòng thủ trên chiến trường".

Một số nước châu Âu cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua sáng kiến ​​PURL có Đan Mạch phân bổ khoảng 90 triệu USD, trong khi Thụy Điển đóng góp 275 triệu USD và Na Uy đóng góp khoảng 135 triệu USD. Ngoài ra, Hà Lan tài trợ gói viện trợ đầu tiên trị giá 590 triệu USD và Đức cam kết hỗ trợ Ukraine 500 triệu USD.