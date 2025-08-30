Video: Khoảnh khắc tiêm kích F-16 Ba Lan nổ tung, phi công tử nạn

(VTC News) -

Video ghi lại khoảnh khắc F16 rơi khi đang huấn luyện diễn tập. (Nguồn: RT)

Video do những người chứng kiến ​buổi diễn tập quay từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy chiến đấu cơ F-16 lao xuống đột ngột, nổ tung.

Vụ việc xảy ra tại Căn cứ Không quân Radom, cách Warsaw khoảng 100km về phía nam, vào lúc 7h25 tối giờ địa phương vào thứ Năm (28/8), khi phi công đang thực hiện động tác lộn vòng tốc độ cao.

Nạn nhân được xác định là Thiếu tá Maciej Krakowian, một trong những phi công giàu kinh nghiệm nhất Ba Lan và là người biểu diễn chính của Đội Trình diễn Tiger. Theo chương trình chính thức, màn trình diễn của ông trên máy bay F-16 Fighting Falcon sẽ là điểm nhấn của sự kiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak Kamysz gọi vụ việc là "một mất mát to lớn đối với Không quân và toàn thể Quân đội Ba Lan", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình phi công.

Thủ tướng Donald Tusk cũng bày tỏ sự tiếc thương, mô tả cái chết của phi công là "một thảm kịch khiến chúng ta vô cùng đau buồn".