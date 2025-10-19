+
++
Vì sao Trung Quốc khó vượt Mỹ trong cuộc đua chip bán dẫn?
(VTC News) -
TS. Bùi Ngọc Sơn phân tích nguyên nhân khiến Bắc Kinh dù đổ hàng trăm tỷ USD vẫn khó vượt Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực bán dẫn.
Thanh Nga
Tin mới
Định hướng biên chế tại đơn vị sự nghiệp công lập đa lĩnh vực ở cấp xã
06:52 19/10/2025
Tin nóng
Nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đổi mới cơ chế tiền lương
06:48 19/10/2025
Tin nóng
Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh: Arsenal vững ngôi đầu
06:44 19/10/2025
Bóng đá Anh
Trung Quốc phát triển vận tải cơ lớn nhất thế giới
06:42 19/10/2025
Quân sự
Ô tô thành cục sắt sau ngập lũ, chủ xe khốn đốn với chi phí sửa tốn trăm triệu
06:34 19/10/2025
Thời sự
Yêu cầu dân phải photo sổ đỏ: Xã, phường đang 'đi lùi thời đại'?
06:30 19/10/2025
Bất động sản
Siêu máy tính dự đoán Liverpool vs Man Utd, vòng 8 giải Ngoại Hạng Anh
06:30 19/10/2025
Bóng đá Anh
Địa điểm liên hoan ăn uống mừng ngày 20/10 ở TP.HCM
06:15 19/10/2025
Gia đình
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 8
06:15 19/10/2025
Bóng đá Anh
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông kín khách suốt đêm trước ngày 20/10
06:00 19/10/2025
Thị trường
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 7 mới nhất
06:00 19/10/2025
V.League
Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm tạp hóa ở Quảng Ninh sau 9 tiếng nhận báo án
23:02 18/10/2025
Bản tin 113
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần
23:00 18/10/2025
Chính trị
Sắc vóc nổi bật của Miss Grand International 2025
22:54 18/10/2025
Hoa hậu
Hàn Quốc bắt kẻ tuyển dụng lừa đảo 'việc nhẹ lương cao'
22:51 18/10/2025
Thời sự quốc tế
Người đẹp Philippines đăng quang Miss Grand International 2025
22:10 18/10/2025
Hoa hậu
Quang Hải mất bàn thắng, CLB Công an Hà Nội hòa Sông Lam Nghệ An
21:46 18/10/2025
V.League
Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'
21:37 18/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng: Không tạo 'giấy phép con', giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp
21:32 18/10/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Có sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC vẫn thua đội bóng bất bại
21:12 18/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Vì sao thế giới dồn tiền vào vàng?
20:47 18/10/2025
VTC NEWS TV
Nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng, tạo môi trường đầu tư an toàn
20:39 18/10/2025
VTC NEWS TV
Pin lithium bốc cháy, máy bay Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp
20:33 18/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 4
20:22 18/10/2025
V.League
Minh Vương liên tục ghi bàn ở Hạng Nhất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu bảng
20:17 18/10/2025
V.League
Nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác, gã đàn ông tạt xăng tình địch
20:15 18/10/2025
Bản tin 113
Phó Thủ tướng Campuchia: Campuchia-Thái Lan đạt được dự thảo văn kiện hòa bình
20:12 18/10/2025
Thời sự quốc tế
Mẫu thiệp đẹp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
20:07 18/10/2025
Gia đình
Yến Nhi trượt top 20 Miss Grand International 2025
20:03 18/10/2025
Hoa hậu
Bộ trưởng Tài chính Mỹ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc để ngăn căng thẳng thuế quan
19:29 18/10/2025
Thế giới