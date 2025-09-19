Vì sao nên đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh?

(VTC News) -

Tủ lạnh là nơi chúng ta lưu trữ đủ loại thực phẩm từ rau củ, thịt cá, đồ ăn chín đến đồ uống. Tuy nhiên, việc bảo quản nhiều loại thực phẩm khác nhau trong cùng một không gian kín thường dẫn đến hai vấn đề phổ biến, đó là mùi khó chịu và độ ẩm cao.

Có nhiều cách tự nhiên để khử mùi tủ lạnh như dùng bã cà phê, vỏ cam quýt, than hoạt tính... Tuy nhiên, những vật liệu này không sẵn có bằng giấy vệ sinh.

Đặt một cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh là một mẹo vặt đơn giản, tiết kiệm nhưng lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ.

Tác dụng của việc đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh

Để hiểu vì sao nên đặt một cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh, chúng ta cần nhìn vào cấu tạo và đặc tính của nó. Giấy vệ sinh được làm từ bột gỗ, có cấu trúc xốp và khả năng thấm hút cực kỳ tốt. Chính những đặc tính này đã biến nó thành một công cụ khử mùi và hút ẩm hiệu quả.

Cấu trúc sợi cellulose trong giấy vệ sinh cho phép nó hấp thụ và giữ lại một lượng lớn hơi nước từ không khí. Khi đặt trong môi trường tủ lạnh có độ ẩm cao, cuộn giấy sẽ nhanh chóng hút bớt hơi ẩm thừa, giúp không khí bên trong tủ khô ráo hơn. Điều này không chỉ hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc mà còn giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng rau củ bị úng nước.

Giấy vệ sinh không chỉ hút ẩm mà còn có khả năng hấp thụ các phân tử gây mùi trong không khí. Các phân tử mùi sẽ bị giữ lại trong cấu trúc xốp của giấy, giúp giảm đáng kể mùi hôi tổng hợp trong tủ lạnh.

Đây là giải pháp cực kỳ tiết kiệm và dễ thực hiện. Bạn có thể thay cuộn giấy vệ sinh mới một cách thường xuyên để đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Cách tối ưu mẹo đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh

Để mẹo đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh phát huy hiệu quả cao nhất, bạn có thể áp dụng những cách tối ưu sau:

- Nhỏ thêm tinh dầu vào cuộn giấy: Nhỏ vài giọt tinh dầu tự nhiên (như tinh dầu chanh, bạc hà, cam, bưởi hoặc sả) trực tiếp lên lõi giấy hoặc bề mặt cuộn giấy. Mùi hương của tinh dầu không chỉ giúp tủ lạnh thơm mát hơn mà còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ. Chọn loại tinh dầu nguyên chất, tránh các loại tinh dầu tổng hợp có thể gây mùi khó chịu hoặc không an toàn cho thực phẩm.

- Đặt ở vị trí phù hợp: Đặt cuộn giấy vệ sinh ở một góc ít được sử dụng trong tủ lạnh, hoặc ở ngăn dưới cùng (ngăn rau củ) nơi thường có độ ẩm cao. Đảm bảo cuộn giấy không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Không đặt ở gần quạt thông gió hoặc nơi quá chật hẹp.

- Thay thế định kỳ: Cuộn giấy vệ sinh sẽ bão hòa độ ẩm và mùi hôi theo thời gian. Nên thay thế bằng cuộn mới sau mỗi 1-2 tuần, hoặc khi bạn cảm thấy mùi hôi bắt đầu quay trở lại và cuộn giấy đã bị mềm, ẩm ướt. Sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh, bạn vẫn có thể tận dụng phần giấy còn lại để lau dọn nhà cửa, tránh lãng phí.

Lu ý khi đặt cuộn giấy vệ sinh trong tủ lạnh

Mặc dù việc đặt giấy vệ sinh vào tủ lạnh là một mẹo hữu ích nhưng nó không phải là giải pháp duy nhất. Để tủ lạnh luôn sạch mùi và khô thoáng, bạn cần kết hợp với các biện pháp vệ sinh và bảo quản thực phẩm cơ bản:

- Vệ sinh tủ lạnh định kỳ: Dọn dẹp và lau chùi tủ lạnh thường xuyên (ít nhất mỗi tháng một lần) bằng nước ấm pha baking soda hoặc giấm trắng để loại bỏ các vết bẩn, mùi hôi tích tụ.

- Bảo quản thực phẩm đúng cách bằng các luôn đậy kín thức ăn thừa, thịt cá tươi sống trong hộp kín hoặc màng bọc thực phẩm để ngăn mùi lây lan và tránh lây nhiễm chéo; sắp xếp thực phẩm gọn gàng, hợp lý, tránh nhồi nhét quá nhiều làm cản trở lưu thông khí lạnh.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm các vật liệu khử mùi tự nhiên khác, chẳng hạn kết hợp với bã cà phê, vỏ cam quýt, than hoạt tính, baking soda để tăng cường hiệu quả khử mùi.