Vì sao màn hình nhám chống chói thường bị 'mờ' và đâu là cách giải quyết?

Đây cũng là lý do không ít người dùng, dù thích màn nhám để làm việc lâu hơn, vẫn có cảm giác “chưa thật sự đã mắt” khi đọc tài liệu hay xử lý nội dung.

Bài toán tỉ lệ: Chống chói và độ nét

Trong nhiều năm, màn hình các sản phẩm, thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… thường bị ví như một “chiếc gương đen”. Những màn hình dạng gương truyền thống này cho hình ảnh trong trẻo, độ tương phản cao, nhưng lại phản chiếu mạnh dưới ánh đèn hoặc ngoài trời, gây hiện tượng bóng, lóa, khó nhìn.

Để khắc phục, các nhà sản xuất đưa ra hai hướng phổ biến: Dán lớp chống chói hoặc sử dụng màn hình nhám. Tuy nhiên, trên điện thoại – nơi thời gian sử dụng thường ngắn và mang tính tiêu thụ nội dung – sự đánh đổi này có thể chưa quá rõ ràng.

Ngược lại, với máy tính bảng, nơi người dùng dành hàng giờ để đọc tài liệu, ghi chú làm việc hoặc xem phim giải trí, mọi khác biệt về độ nét hay độ ổn định thị giác đều trở nên rõ rệt hơn. Vì vậy, câu chuyện màn hình trên tablet không chỉ dừng ở “có chống chói hay không”, mà là chống chói như thế nào để vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị trong thời gian dài.

Màn hình PaperMatte Ultra Clear trên MatePad 11.5 S (2026) được tối ưu khả năng hiển thị so với màn hình nhám truyền thống.

Nhưng cách làm truyền thống, như phun cát để tạo bề mặt nhám, lại vô tình tạo ra các cấu trúc vi mô không đồng đều. Hệ quả là hiện tượng “sparkle” (lấp lánh nhiễu), khiến hình ảnh bị giảm độ sắc nét và mất đi sự trong trẻo vốn có.

Từ đó, một hướng tiếp cận khác đang dần xuất hiện, khi thay vì “làm mờ” bề mặt màn hình để chống chói, các hãng bắt đầu kiểm soát chính xác cấu trúc của nó.

Mới đây nhất, trên phiên bản 2026 của dòng máy tính bảng MatePad 11.5 S từ nhà Huawei, màn hình PaperMatte Ultra Clear sử dụng công nghệ khắc nano để tạo ra bề mặt đồng đều hơn, từ đó giảm hiện tượng nhiễu ánh sáng và lấp lánh khoảng 50% mà vẫn giữ được độ rõ của nội dung hiển thị.

Quan trọng hơn, cách xử lý này không chỉ phục vụ cho việc “nhìn”, mà còn tác động trực tiếp đến cảm giác “chạm”. Bề mặt màn hình tạo ra một độ ma sát vừa đủ, tái hiện cảm giác viết gần với giấy thật – từ độ “rít” nhẹ của đầu bút cho đến phản hồi khi rê nét.

Khi kết hợp giữa phần cứng và xử lý bề mặt, màn hình không còn là lớp kính thụ động, mà trở thành một phần của trải nghiệm tương tác, nơi mọi thao tác viết, vẽ hay ghi chú đều trở nên tự nhiên và liền mạch hơn.

Những nâng cấp của màn hình giúp tăng trải nghiệm không chỉ “nhìn” mà còn “chạm”.

Từ hiển thị đến tương tác: Khi trải nghiệm trở nên liền mạch

Sự khác biệt này thể hiện rõ hơn khi kết hợp với bút cảm ứng. Nhờ bề mặt được xử lý chính xác hơn, trải nghiệm viết và vẽ trở nên kiểm soát tốt hơn. Đặc biệt, khi bút cảm ứng đi kèm Huawei MatePad 11.5 S (2026) hỗ trợ hơn 16.000 mức lực nhấn, nhận diện cả góc nghiêng và thao tác xoay, người dùng có thể tái hiện các thao tác gần với thực tế – từ độ đậm nhạt của nét bút đến cách chuyển màu khi vẽ.

Ở nhu cầu ghi chú, màn hình cũng tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Khi viết tay trên Huawei Notes, nội dung có thể được căn chỉnh lại, nhận diện công thức, đồng thời đồng bộ với ghi âm. Trải nghiệm này khiến việc ghi chép trở nên tự nhiên hơn, giống như làm việc trên giấy nhưng được bổ sung thêm các hỗ trợ công nghệ số.

Không chỉ dừng ở viết vẽ hay sáng tạo, như đã nói ở trên, chất lượng hiển thị và khả năng chống chói cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các tác vụ làm việc – đặc biệt là khi sử dụng trong thời gian dài.

Trên Huawei MatePad 11.5 S (2026), WPS Office PC phiên bản 3.0 được tối ưu theo hướng mang lại trải nghiệm gần với máy tính hơn: người dùng có thể xử lý bảng dữ liệu với nhiều hàm nâng cao, chỉnh sửa tài liệu với bố cục phức tạp, chèn liên kết trực tiếp hoặc làm việc đa cửa sổ song song.

Nhưng quan trọng, những trải nghiệm này không chỉ đến từ phần mềm, mà phụ thuộc rất lớn vào chất lượng màn hình. Việc đọc bảng dữ liệu dày đặc, theo dõi nhiều cửa sổ cùng lúc hay làm việc trong thời gian dài đòi hỏi màn hình phải đủ rõ để không gây mỏi mắt, đủ ổn định để không bị nhiễu thị giác và đủ linh hoạt để sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đây cũng là lý do vì sao, khi màn hình được giải quyết tốt bài toán chống chói mà không làm giảm độ nét, toàn bộ trải nghiệm làm việc trên tablet mới thực sự được “mở khóa”.

Bài toán “chống lóa hay độ nét” thực chất chưa bao giờ có lời giải trọn vẹn – cho đến khi cách tiếp cận thay đổi. Khi màn hình không còn chỉ để nhìn, mà trở thành trung tâm của cả việc đọc, viết và làm việc, vai trò của một chiếc tablet cũng bắt đầu được “đổi mới góc nhìn”.

Huawei MatePad 11.5 S (2026) sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 15/4. Với những nâng cấp tập trung vào màn hình, công cụ sáng tạo và khả năng làm việc, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tablet hiện nay.