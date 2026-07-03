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Vì sao kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động và khó đoán?

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những nguyên nhân khiến kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động và khó dự đoán.

Thanh Nga
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