Vị Giáo sư dành cả tuổi trẻ để lấy lại đôi tay cho người đột quỵ

Tại phiên diễn thuyết truyền cảm hứng về những công nghệ đột phá tương lai trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ 2025, Giáo sư Raymond Kai-yu Tong - Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc) giới thiệu về sản phẩm "Bàn tay Hy vọng" (Hand of Hope) - nghiên cứu robot hỗ trợ phục hồi chức năng, giúp phục hồi vận động cho bệnh nhân sau đột quỵ.

Đây là khung xương robot có khả năng cảm nhận tín hiệu thần kinh - cơ và diễn giải ý định cử động của người dùng. Thiết bị này hỗ trợ luyện tập phục hồi vận động bàn tay, ngón tay và quá trình tái huấn luyện thần kinh. Giáo sư Raymond Kai-yu Tong đã có chia sẻ với phóng viên về hành trình tạo nên thiết bị có giá trị phục vụ cộng đồng.

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong - Đại học Trung văn Hồng Kông (Trung Quốc).

Nhà khoa học có thể tạo ra sự thay đổi bằng công nghệ

- Thiết bị ông giới thiệu tại buổi diễn thuyết truyền cảm hứng đặc biệt gây ấn tượng cho chúng tôi trong việc hỗ trợ cho những người gặp di chứng đột quỵ, bại não, bị ảnh hưởng bởi vận động. Ý tưởng nào để ông và cộng sự cho ra đời thiết bị này?

Bố mẹ tôi đều là nhân viên công tác xã hội, vì vậy họ giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân và người khuyết tật cũng như gia đình của họ. Đó là lý do khi còn nhỏ, tôi thường đi tình nguyện. Bố mẹ đưa tôi đến các trung tâm chăm sóc, và tôi có cơ hội trò chuyện với những cụ bà ở đó về những khó khăn của họ.

Một cụ bà kể rằng ở trung tâm luôn có điều dưỡng và thậm chí có cả robot hỗ trợ; chẳng hạn cần mang vác vật gì thì robot sẽ làm thay. Nhưng bà không muốn robot giúp, cũng không muốn người khác chăm sóc mình. Điều bà mong muốn là tự khôi phục chức năng, sống độc lập và không trở thành gánh nặng cho gia đình hay xã hội.

Không chỉ bà, tôi nghĩ rất nhiều bệnh nhân khác cũng có mong muốn như vậy. Họ không muốn tiếp tục phụ thuộc vào người khác mà muốn tự làm mọi thứ. Tôi cũng từng gặp một người bố bị đột quỵ, vừa có con nhỏ. Anh ấy muốn tự tay bế con nhưng lại không còn chức năng vận động.

Nếu với vai trò là nhân viên công tác xã hội, tôi chỉ có thể hỗ trợ họ trong sinh hoạt hằng ngày, đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Còn nếu là một nhà khoa học thì có thể tạo ra sự thay đổi bằng công nghệ. Vì thế, khi còn nhỏ tôi rất thích toán học, kỹ thuật và khoa học máy tính, và tôi nghĩ rằng ngoài việc làm công tác xã hội, mình có thể trở thành một nhà khoa học, người tạo ra các robot thật sự để giúp họ.

- Trong phần diễn thuyết, ông có nói rằng sau đó ông kết nối với Hội Bại não Nhi khoa ở Australia và bắt đầu thiết kế các thiết bị phục hồi chức năng cho trẻ bị bại não. Xin ông cho biết việc sử dụng thiết bị cơ nhân tạo cho trẻ bại não có gì khác so với thiết bị dành cho bệnh nhân phục hồi sau đột quỵ? Sự khác biệt chính giữa hai nhóm đối tượng là gì?

Tất nhiên là có sự khác biệt. Trẻ em thường bụ bẫm hơn, da thịt cũng sẽ mềm hơn vì vậy vật liệu để làm các nẹp hỗ trợ cho trẻ bại não phải mềm mại hơn so với vật liệu dùng cho người lớn. Nẹp vừa phải đủ cứng để nâng đỡ và giúp trẻ tập đi, nhưng cũng phải đủ mềm để không gây tổn thương da, không làm bầm tím hay gây phát ban. Đây là điểm khác biệt đầu tiên.

Thứ hai, với trẻ bại não, trước đây các em chưa từng bao giờ biết đứng, biết đi và sẽ phải có bố mẹ đỡ. Trong khi đó, người lớn phục hồi chức năng là để lấy lại khả năng họ từng có. Còn trẻ bại não thì hoàn toàn chưa từng có những cảm giác này, nên các em phải học lại từ đầu.

Thứ ba là trẻ em không thể hiểu được những lý thuyết đằng sau công nghệ. Người lớn, khi được giải thích rằng thiết bị giúp kết nối tín hiệu giữa não và tay/chân, giúp phục hồi vận động, họ sẽ hiểu. Nhưng trẻ em thì không. Khi không hiểu nguyên lý, các em rất dễ mất kiên nhẫn vì tập mãi không làm được.

Tuy nhiên, một khi các em làm được, tự đứng lên hoặc đi được những bước đầu tiên, các em sẽ rất hào hứng và có động lực hơn. Nhiều trẻ, sau khi đứng được và đi vài bước, chỉ cần có khung tập đi là đã chạy tung tăng, tự mình khám phá và rất thích thú với hoạt động này.

- Chi phí ban đầu để có 1 "Bàn tay Hy vọng" là bao nhiêu, thưa Giáo sư?

"Bàn tay hy vọng" được tạo ra cách đây 15 năm. Khi đó, không ai có thể chế tạo một bàn tay bằng vật liệu mềm, cũng không ai quan tâm đến việc làm điều đó, vì chức năng bàn tay sau đột quỵ rất khó phục hồi nếu đã quá sáu tháng.

Nhưng trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, chúng tôi đã chứng minh rằng việc này hoàn toàn khả thi trên các bệnh nhân đột quỵ. Và khi bệnh nhân phục hồi rất tốt, bệnh viện bắt đầu hỏi cách để ứng dụng thiết bị.

Sau đó, chúng tôi cấp phép công nghệ cho doanh nghiệp. Từ đó đến nay, thiết bị này đã được bán sang khoảng 20 quốc gia, bao gồm Mỹ, Singapore, Thái Lan và nhiều nơi khác. Và vì là công nghệ mới phát triển, chi phí vào khoảng 10.000 USD.

Như chúng ta thấy là bàn tay ngày xưa - "Bàn tay hy vọng" - hoàn toàn là bằng chi tiết cơ khí. Mà chi tiết cơ khí rất đắt, chi phí sản xuất cao. Cho nên chúng tôi đã cải tiến thành bàn tay này, gọi là bàn tay mềm - soft hand.

Bởi vì nếu là bàn tay cơ khí này thì sẽ không vừa bàn tay trẻ nhỏ, chi tiết cơ khí cứng không thể uốn nắm được cho vừa bàn tay trẻ nhỏ. Nhưng bàn tay mềm này có uốn nắn vừa rất nhiều kích thước bàn tay khác nhau. Hơn nữa, giá thành sản xuất giảm một nửa.

Một sinh viên trải nghiệm công nghệ của Giáo sư Raymond Kai-yu Tong.

Ấp ủ mang công nghệ phục hồi chức năng cho người bệnh Việt Nam

- Với sản phẩm này, trong tương lai ông có dự định kết hợp với Việt Nam để cứu giúp cho nhiều bệnh nhân ở Việt Nam hay không?

Đó cũng chính là một trong những lý do tôi đến Việt Nam lần này. Đầu tiên là đến tham dự tuần lễ VinFuture, tiếp theo tôi sẽ đến thăm, làm việc và trao đổi tại các bệnh viện.

Vừa rồi, tôi vừa mới đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Vinmec, làm việc với Khoa Nhi. Tôi đã trao đổi với các bác sĩ, giới thiệu tiềm năng ứng dụng sản phẩm cho bệnh nhi ở Việt Nam.

Một vài ngày tới, tôi cũng sẽ đến thăm trường Đại học Y Hà Nội và có một bài thuyết trình giới thiệu về công nghệ này. Bước đầu tiên mà tôi mong muốn đặt chân vào Việt Nam là giới thiệu và thuyết phục các bác sĩ. Các bác sĩ tin tưởng trước, sau đó ứng dụng cho các bệnh nhi và bệnh nhân của mình.

- Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vậy ông có thể khuyến nghị gì cho Việt Nam để có thể thúc đẩy và phát triển lĩnh vực này?

Với vai trò là trưởng khoa tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), tôi có nhiều dịp được gặp và làm việc với sinh viên Việt Nam. Thông qua các bạn sinh viên Việt Nam, tôi cũng có cơ hội được giao lưu với các Hiệp hội sinh viên Việt Nam ở Đại học Hồng Kông và ở Hồng Kông.

Qua đó, tôi cũng biết được rằng Việt Nam đang đầu tư rất nhiều trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Đó cũng là xu hướng hiện nay. Hơn nữa, trên thực tế, có rất nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp đã chuyển từ Trung Quốc lục địa về Việt Nam.

Trước thời cơ đó, tôi thấy việc Chính phủ Việt Nam tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ là hoàn toàn đúng đắn và giúp khai thác tối đa tiềm năng. Đây là một tiềm năng rất tốt. Vì vậy, theo tôi, Chính phủ Việt Nam nên tiếp tục xu hướng này để có thể nắm bắt được cơ hội của làn sóng đầu tư và phát triển mạng lưới các cơ sở sản xuất chế tạo từ Việt Nam.

- Việt Nam hiện nay đang đặt mục tiêu là thu hút các chuyên gia người Việt ở nước ngoài về nước, đây cũng là mô hình mà Trung Quốc đã triển khai rất thành công. Ông có khuyến nghị gì dành cho Việt Nam để có thể thu hút được người Việt về nước làm việc?

Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đều rất thành công trong việc thu hút nhân tài trở về để làm việc và cống hiến nhưng điều này sẽ có 2 bước.

Bước đầu tiên ta cần khuyến khích họ đi du học để học hỏi những điều mới và sau đó mang những kinh nghiệm, công nghệ mới về ứng dụng cho đất nước của mình.

Sau đó, chúng tôi sẽ thu hút họ về nước thông qua những gói khuyến khích hỗ trợ cho cả gia đình (family package). Ví dụ, gói hỗ trợ nhà ở, vay thế chấp ưu đãi để họ có thể mua nhà, nền giáo dục tốt để con em của họ có thể theo học tại các cơ sở giáo dục trong nước…

Và khi họ đã có nhà ở, con cái theo học ở đây thì giống như mình đã định cư ở một nơi thì sẽ có nhiều giá trị ràng buộc lớn hơn. Từ đó, họ sẽ tiếp tục ở lại cống hiến.

- Đây là lần đầu tiên giáo sư đến với tuần lễ khoa học VinFuture, ông đánh giá như thế nào về giải thưởng và và tiềm năng của giải thưởng này? Trong tương lai, nếu có cơ hội hợp tác và đề cử cho giải thưởng thì ông có gợi ý gì không?

Tôi cảm thấy rất vui khi Giải thưởng thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đến Việt Nam.

Khi tham dự Giải thưởng tôi thấy rất nhiều nhà khoa học Việt Nam. Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học hàng đầu trong nước cũng đã thấy được tiềm năng, cơ hội hợp tác với các nhà khoa học ở các quốc gia khác.

Thêm nữa, khi mời được các nhà khoa học trên thế giới về đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam sẽ thấy được rằng khoa học công nghệ đã thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới như thế nào. Điều này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho các nhà khoa học rất nhiều, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ.

Tôi nghĩ việc mời những chuyên gia hàng đầu đến Việt Nam để chứng kiến sự thay đổi của đất nước là một điều rất tốt. Bởi vì nhiều khi chúng tôi chỉ đến Việt Nam như khách du lịch, và chúng tôi chỉ được giới thiệu một phần nhỏ về công nghệ, tiềm năng, nhà máy hay doanh nghiệp.

Nếu chúng ta mời những công ty hàng đầu, những chuyên gia xuất sắc nhất đến đây, họ sẽ chú ý và quan tâm hơn. Tôi tin rằng hiện nay Việt Nam có rất nhiều câu chuyện khác biệt đáng để chia sẻ.