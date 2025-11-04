VEC và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm toàn cầu

(VTC News) -

Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

Ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events (bên trái) và bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc VEC (bên phải) tại buổi ký kết hợp tác.

Hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu nêu trên được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam – điểm đến mới của ngành năng lượng khu vực châu Á do VEC và dmg events khởi xướng.

Không chỉ hướng tới việc giới thiệu các công nghệ tiên tiến và mô hình hợp tác toàn cầu, hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu này còn góp phần định hình chiến lược “toàn cầu hóa năng lượng xanh”, kết nối Việt Nam và châu Á – Thái Bình Dương với dòng chảy phát triển năng lượng bền vững của thế giới.

Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 12/2026 và dự kiến kéo dài bốn ngày, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, dầu khí, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… cùng 1.500 đại biểu và 180 diễn giả quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia, góp phần lan tỏa các giá trị thực tiễn của chuyển dịch năng lượng bền vững.

Chương trình bao gồm: Hội nghị chuyên sâu, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, không gian triển lãm cùng các hoạt động trình diễn công nghệ, tham quan mô hình chuyển đổi xanh – hướng tới thúc đẩy hợp tác, đầu tư, đổi mới sáng tạo trên quy mô khu vực.

Với quy mô quốc tế, hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu này hoàn toàn xứng tầm trở thành điểm hẹn của các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo; nơi các bên cùng thảo luận, hợp tác và tìm giải pháp cho những thách thức cấp thiết về an ninh năng lượng, chuyển dịch xanh và phát triển bền vững.

Sự kiện cũng sẽ nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của “chuyển đổi năng lượng công bằng” và “hợp tác bền vững”, phù hợp với định hướng chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng công bằng (JETP) và Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) – thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đạt mục tiêu phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch.

Việc ra mắt hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu cũng sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VEC và dmg events trong việc phát triển và tổ chức các sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam, hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành thành trung tâm kết nối hợp tác khu vực, trao đổi tri thức và thu hút đầu tư – một điểm đến hàng đầu của các triển lãm toàn cầu trong tương lai.

“Câu chuyện năng lượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang bước sang một giai đoạn mới, nơi yếu tố cân bằng, hợp tác và quy mô đóng vai trò định hình”, ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết. “Hội nghị toàn cầu này sẽ là nơi các nhà lãnh đạo ngành năng lượng cùng nhau biến tham vọng thành hành động — kết nối nguồn vốn, chính sách và đổi mới sáng tạo trên mọi hệ thống năng lượng”.

Bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc VEC, chia sẻ: “Quan hệ hợp tác giữa VEC và dmg events đánh dấu một bước tiến chiến lược trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối năng lượng mới của khu vực.

Với sự kiện toàn cầu này, chúng tôi kỳ vọng tạo ra một diễn đàn quy mô và tầm ảnh hưởng đủ lớn để thúc đẩy đối thoại chính sách, thu hút dòng vốn chất lượng cao và khai mở những sáng kiến đột phá cho quá trình chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là một sự kiện, mà là nền tảng để Việt Nam đóng góp chủ động và thực chất hơn vào cấu trúc năng lượng của Đông Nam Á và thế giới”.

Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng sâu rộng. Tới 2040, nhu cầu năng lượng khu vực được dự báo tăng tới 60%, trong khi mức đầu tư cần huy động đạt hơn 200 tỷ USD mỗi năm; nhu cầu đầu tư hạ tầng của khu vực có thể vượt 3.000 tỷ USD tới 2030.

Những con số trên đặt Đông Nam Á vào vị thế then chốt trên bản đồ năng lượng toàn cầu, thúc đẩy hợp tác, đổi mới và vốn lớn để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Trong đó, Việt Nam – quốc gia với nền kinh tế năng động, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GPD 8% trong năm 2025 và đạt hai chữ số trong giai đoạn 2026 đến 2030 – đang nổi lên như một động lực chính thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng.

Về quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC và dmg events, đây không chỉ là sự kết nối nhằm thúc đẩy dòng vốn và chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, mà sẽ mở ra cơ hội đưa Việt Nam thành tâm điểm của các sự kiện triển lãm, hội nghị quy mô toàn cầu.

Sự hợp tác này đồng thời mở ra cơ hội để hai bên tiếp tục phát triển các mô hình triển lãm quốc tế khác trong tương lai, hướng tới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế và mô hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị).