Vé bay hạng phổ thông Tết Nguyên đán 2026 khan hiếm, giá tăng cao

(VTC News) -

Vé máy bay Tết 2026 bắt đầu được mở bán từ ngày 3/9. Mới qua 4 ngày, tình trạng "khan" vé đã diễn ra ở các chặng bay luôn "nóng" vào các dịp lễ, Tết.

Giá vé tăng cao

Vé các chặng bay TP.HCM- Hà Nội; TP.HCM đi Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Cát Bi (Hải Phòng) của các hãng dịp Tết 2026 hiện đều là hàng hiếm; có những ngày đã hết vé hạng phổ thông, phổ thông đặc biệt. Muốn đi, khách hàng chỉ có thể lựa chọn hạng thương gia với mức giá lên đến gần 18 triệu đồng/vé khứ hồi.

Khảo sát sáng 6/9 của Báo Điện tử VTC News trên các trang web bán vé trực tuyến và trang web của các hãng hàng không cho thấy, vé khứ hồi chặng TP.HCM- Hà Nội đi ngày 30/1/2026, về ngày 20/2/2026 (13/12- 4/1 Âm lịch) của Vietnam Airlines dao động từ 7,82 - 8,45 triệu đồng/vé (đã bao gồm thuế phí), tăng từ hơn 1,5 - 2,7 triệu đồng so với cùng thời điểm bay Tết 2025.

Bamboo Airways chặng TP.HCM- Hà Nội có giá 7,53 - 8,15 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), tăng từ 530 nghìn đến 1,5 triệu đồng so với cùng thời điểm Tết năm 2025; Vietravel Airlines có giá 7,6 - 8,3 triệu đồng, tăng khoảng từ 600 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Riêng Vietjet Air có giá "mềm nhất", dao động từ 4,06 - 5,67 trệu đồng, cao hơn từ 300- 800 nghìn đồng so với giá cùng thời điểm Tết năm 2025.

Cũng chặng bay TP.HCM đi Hà Nội, càng gần Tết giá càng tăng, thậm chí nhiều hãng đã hết vé hạng phổ thông và phổ thông đặc biệt. Nếu như ngày 3/2/2026 (16 tháng Chạp), giá vé rẻ nhất của Vietjet là 4,05 triệu đồng thì khách muốn bay ngày 11/2 (tức 24 Tết), ngày về 22/2 (tức mùng 6 Tết) sẽ phải trả 6,25 triệu đồng, tăng hơn 2,2 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, giá vé của Bamboo Airways là 7,53 - 8,30 triệu đồng; vé của Vietravel Airlines có giá 7,60 triệu đồng, tăng khoàng 200-500 nghìn đồng so với 1 tuần trước đó. Tuy nhiên, lượng vé phổ thông của các hãng này còn rất hạn chế.

Pacific Airlines đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn hạng thương gia với mức giá vé khứ hồi là 17,792 triệu đồng. Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng hết vé hạng phổ thông, hạng phổ thông đặc biệt, chỉ còn vé thương gia với mức 17,792 triệu đồng.

Một số chặng bay khác giá vé cũng tăng từ 1,2- 2,5 triệu đồng so với cùng thời điểm Tết năm 2025 là chặng TP.HCM- Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh.

Giá vé các chặng này đi ngày 30/1/2026, về ngày 20/2/2026 (13/12- 4/1/2026) dao động từ 5,5- 8,90 triệu đồng, tuỳ giờ bay. Cụ thể, giá vé của Vietjet Air từ hơn 5,5- 6,7 triệu đồng; Bamboo Airways có giá từ 7,61 triệu đồng; Vietnam Airlines có giá từ 7,80 triệu đồng.

Tương tự, hành khách bay chặng TPHCM - Quy Nhơn phải trả mức giá rẻ nhất là 4,8 triệu đồng của Vietjet, còn giá của Vietnam Airlines lên đến 9,1 triệu đồng. Giá vé chặng TPHCM - Nha Trang cũng ở mức 3,6-8,6 triệu đồng. Chặng TPHCM - Đà Nẵng giá khoảng 4,4-6 triệu đồng.

Mức giá này cũng cao hơn từ 200- 500 nghìn đồng so với cùng thời điểm bay Tết năm 2025.

Ngược lại, các chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM có giá "mềm" hơn rất nhiều. Đơn cử vé máy bay (chưa bao gồm thuế phí) ngày 16/2 (tức 29 Tết) có giá rẻ nhất chỉ 490.000 đồng, bằng 25% giá vé chiều ngược lại. Mức giá 490.000 đồng cũng được duy trì suốt các ngày 17-18/2 (tức mùng 1-2 Tết).

Vừa mở bán hai ngày, nhiều hãng đã hết vé phổ thông, còn vé thương gia khứ hồi với mức giá hơn 17 triệu đồng bao gồm cả thuế, phí. (Ảnh chụp màn hình tối 4/9).

Có khan hiếm thật sự?

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết đã chính thức mở bán sớm vé Tết Nguyên đán 2026 với tổng số hơn 3,5 triệu ghế từ ngày 3/2/2026 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp năm 2025 đến ngày 13 tháng Giêng). Số lượng cung ứng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 3/9, hành khách có thể mua vé Tết 2026.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3/2/2026 - 2/3/2026, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Theo đó, giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

“Vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… có giá từ 1.610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Ở chiều ngược lại, giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), đáp ứng nhu cầu du xuân và khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm mới của du khách những ngày xuân”, Vietjet Air cho biết.

Vừa mở bán 2 ngày, nhiều hãng bay chỉ còn vé thương gia. (Ảnh: Cục hàng không)

Mặc dù các hãng bán vé máy bay Tết sớm, khách vẫn than khó mua vé hạng phổ thông. Anh Phạm Bá Quang, một doanh nhân tại TP.HCM cho biết, do năm nay công ty chế biến gỗ xuất khẩu của anh có kế hoạch cho 50% người lao động với hơn 100 cán bộ, nhân viên ra Bắc du lịch và về quê đón Tết nên đã lên kế hoạch với một đơn vị lữ hành để đặt vé máy bay.

“Tôi được biết, hai hãng hàng không mới mở bán vé Tết sớm từ hôm 3/9, thời điểm đi từ ngày 3/2/2026 đến 2/3/2026 (tức 16 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng). Do vậy công ty tôi lên kế hoạch đặt toàn bộ vé máy bay sớm giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, về quê sớm với giá rẻ. Tuy nhiên, chúng tôi được một công ty du lịch báo, vé máy bay Tết từ TP.HCM ra Hà Nội không hề rẻ, với mức giá từ 5-8 triệu đồng/vé khứ hồi”, anh Quang nói.

Nói về giá vé Tết, PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không cho biết, thông thường mức giá vé Tết cao hơn vé ngày thường từ 30- 40% và đều nằm trong mức giá trần quy định. Nguyên nhân là do một chiều bay kín, còn chiều bay ngược lại đón khách thường rỗng. Vì thế các hãng phải tăng giá vé một chiều để bù chi phí chiều rỗng.

“Tuy nhiên, các hãng vừa mới mở bán vé Tết sớm 1-2 ngày liệu lượng vé đã tiêu thụ có nhanh đến vậy? Cần làm rõ lượng vé hạng phổ thông ở một số chặng bay nóng có khan hiếm thật sự hay không. Việc khách hàng đặt vé hiện nay, nếu các cơ quan chức năng là Cục hàng không, Bộ Xây dựng hoặc cơ quan Thanh tra kiểm tra trên hệ thống sẽ ra ngay lượng vé đặt như thế nào, ai đã đặt, đặt thời gian nào.

Các hãng cũng cần công khai, minh bạch việc số lượng vé được đặt để tránh tình trạng thời gian đầu bán vé thì khan hiếm, nhưng càng về sau, nhất là mua giáp Tết giá vé lại rẻ đi, vừa gây ức chế cho khách đặt mua vé sớm, vừa giảm nguồn thu của các hãng hàng không”, chuyên gia Nguyễn Thiện Tống nói.

Còn các hãng bay trong nước khuyến nghị, để đảm bảo lịch trình, mức giá phù hợp, hành khách nên chủ động đặt vé sớm, tránh tình trạng khan hiếm, sốt giá vào cận Tết; chỉ nên mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng của hãng để tránh rủi ro vé giả.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lên kế hoạch đi lại dịp Tết.

Các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Gia Lai, Ninh Thuận, Kiên Giang...