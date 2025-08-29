+
Vàng SJC có khả năng chạm mốc 150 triệu: Bong bóng sắp vỡ?
(VTC News) -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, được dự báo có khả năng tiến gần mốc 150 triệu đồng/lượng, khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ bong bóng vỡ.
Thanh Nga
Tin mới
Dàn hot girl Miss Audition một thời giờ ra sao?
07:01 29/08/2025
Sao Việt
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập ở Thanh Hóa - Huế
07:00 29/08/2025
Thời tiết
Bi hài ‘2 con dê qua cầu’ phiên bản tài xế: Giằng co 4 giờ không ai tránh đường
07:00 29/08/2025
Chuyện bốn phương
Vàng SJC có khả năng chạm mốc 150 triệu: Bong bóng sắp vỡ?
07:00 29/08/2025
VTC NEWS TV
Hội nghị Thanh niên ASEAN-Ấn Độ lần 5: Định hình tương lai hai khu vực năng động
06:59 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Ukraine trình làng mẫu tên lửa hành trình tầm bắn 3.000 km
06:54 29/08/2025
Quân sự
Các sáng kiến trao đổi nhân tài củng cố mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam
06:50 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Loạt ngành đào tạo có điểm chuẩn trên 29 năm 2025
06:46 29/08/2025
Tuyển sinh
Xóa độc quyền sản xuất vàng miếng, vì sao giá vẫn liên tiếp lập đỉnh?
06:30 29/08/2025
Thị trường
Mâm cúng rằm tháng 7 đầy đủ gồm những gì?
06:30 29/08/2025
Gia đình
‘Siêu trộm’ Trung Quốc học võ Thiếu Lâm, có khinh công vượt ngục như cơm bữa
06:30 29/08/2025
Võ Thuật
Có nên xây nhà bằng gạch không vữa?
06:15 29/08/2025
Bất động sản
Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới tăng vượt 3.400 USD, trong nước cao chưa từng có
06:14 29/08/2025
Tin giá vàng
Xác suất Hà Nội mưa dông trong ngày tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành 30/8
06:12 29/08/2025
Thời tiết
Giá xăng dầu hôm nay 29/8: Quay đầu giảm nhẹ
06:09 29/08/2025
Thị trường
Man Utd bán được Garnacho giá hơn 1.400 tỷ đồng
06:00 29/08/2025
Bóng đá Anh
Infographic: Hướng di chuyển các khối diễu binh, diễu hành A80 và những vị trí xem đẹp nhất
06:00 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Lịch làm việc của ngân hàng, sàn chứng khoán dịp 2/9
06:00 29/08/2025
Tài chính
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/8: Song Tử thuận lợi, Cự Giải tích cực
00:01 29/08/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 29/8/2025: Tý phát triển, Sửu ổn định
22:56 28/08/2025
Lịch vạn niên
Người từ 75 tuổi ở TP.HCM được trợ cấp hưu trí xã hội mỗi tháng 650.000 đồng
22:35 28/08/2025
Đời sống
Bí thư xã ở Thanh Hoá kể phút lũ quét ập xuống, vùi lấp loạt ngôi nhà
22:03 28/08/2025
Tin nhanh 24h
'Mưa đỏ' vượt mốc 200 tỷ đồng, lập kỷ lục cho phim chiến tranh Việt Nam
21:54 28/08/2025
Phim
Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9
21:48 28/08/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc
21:47 28/08/2025
Chính trị
Tạm giữ thanh niên có nồng độ cồn, lao xe máy vào công an tại chốt bảo vệ A80
21:44 28/08/2025
Bản tin 113
Cách liên kết tài khoản ngân hàng hưởng an sinh xã hội trên VNeID
21:36 28/08/2025
Tài chính
Vua phá lưới V.League lập hattrick, CLB Công an Hà Nội thắng đậm Hà Nội FC
21:28 28/08/2025
Bóng đá Việt Nam
TP.HCM chi 12.440 tỷ đồng mở đường nối xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3
21:19 28/08/2025
Đầu Tư
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 3 mới nhất
21:12 28/08/2025
V.League