Vàng SJC có khả năng chạm mốc 150 triệu: Bong bóng sắp vỡ?

(VTC News) -

Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, được dự báo có khả năng tiến gần mốc 150 triệu đồng/lượng, khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ bong bóng vỡ.

Thanh Nga
