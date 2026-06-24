Vàng nữ trang SJC hôm nay 24/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng nữ trang là gì?

Vàng nữ trang là loại vàng được chế tác thành các món trang sức như nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay...

Khác với vàng nguyên chất thường dùng để tích trữ hoặc đầu tư, vàng nữ trang được pha thêm một số kim loại khác như bạc, đồng, niken để tăng độ cứng, giúp dễ tạo hình và bền hơn trong quá trình sử dụng.

Vàng nữ trang. (Ảnh minh họa: AI)

Hàm lượng vàng trong nữ trang thường được tính theo đơn vị karat (K), phổ biến nhất là vàng 24K, 18K và 14K. Trong đó, vàng 24K gần như tinh khiết nhất nhưng mềm, dễ biến dạng, còn vàng 18K và 14K cứng hơn nên phù hợp để chế tác trang sức tinh xảo và sử dụng hằng ngày.

Giá vàng nữ trang SJC hôm nay 24/6/2026

Theo cập nhật lúc 11h30 ngày 24/6/2026, giá vàng nữ trang tại SJC dao động từ 5,12 - 14,54 triệu đồng/chỉ, tùy loại.

Dưới đây bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, cập nhật 11h30 ngày 24/6/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Nữ trang 99,99% 14.190.000 14.540.000 đồng/chỉ Nữ trang 99% 13.696.000 14.396.000 đồng/chỉ Nữ trang 75% 9.971.100 10.921.100 đồng/chỉ Nữ trang 68% 8.953.200 9.903.200 đồng/chỉ Nữ trang 61% 7.935.300 8.885.300 đồng/chỉ Nữ trang 58,3% 7.542.700 8.492.700 đồng/chỉ Nữ trang 41,7% 5.128.800 6.078.800 đồng/chỉ

Bảng giá vàng nữ trang hôm nay 24/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 11h30 ngày 24/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Nữ trang 9999 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.850.000 14.350.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.780.000 14.330.000 đồng/chỉ PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.135.000 14.535.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 13.814.000 14.434.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 13.785.000 14.405.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 14.080.000 14.480.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.100.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999 14.090.000 14.590.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99 13.959.000 14.454.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 98 13.818.000 14.308.000 đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng. Khách mua cần cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch để có mức giá chính xác nhất.