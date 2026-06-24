(VTC News) -

Nhận định về xu hướng giá vàng thời gian tới, chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

“Hiện nay giá vàng miếng SJC còn cao hơn giá vàng thế giới từ 11- 12 triệu nên dư địa sẽ còn giảm tiếp vài ba triệu đồng mỗi lượng để kéo giảm khoảng cách. Nếu giá vàng thế giới xuống 4.350 - 4.500 USD/ounce, giá vàng trong nước có thể xuống dưới mốc 150 triệu đồng/lượng. Lúc này giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 7-8 triệu đồng/lượng, đây là mức chênh lệch lý tưởng”, ông Phương nói.

Lý giải điều này, ông Phương cho rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm gần đây là do biến động địa chính trị tại Trung Đông và chính sách điều chỉnh lãi suất tăng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Yếu tố chiến sự ở Trung Đông đã gây bất ổn cho giá vàng thế giới. Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng lớn hơn là chính sách điều chỉnh lãi suất của Fed. Khi lãi suất tăng, kéo theo đồng USD tăng và nhà đầu tư sẽ lập tức quay lưng với vàng, thậm chí họ có thể bán tháo.

Mới đây, Fed dù giữ nguyên lãi suất nhưng vẫn phát đi thông tin có thể tăng lãi suất trong năm nay. Vì thế trong ngắn hạn, giá vàng vẫn bị ảnh hưởng bởi nguy cơ lãi suất tăng. Kim loại quý có thể tiếp tục giảm và về mốc 4.000 USD, thậm chí xuống 3.800 USD/ounce”, ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, mức hơn 4.100 USD/ounce hiện nay vẫn là vùng giá cao so với thời điểm cách đây 1 năm. Vì thế, thời gian tới, dư địa cho việc giá vàng giảm vẫn tiếp tục diễn ra. Mặc dù vậy, giá vàng luôn biến động theo biểu đồ hình sin. Vì thế trong giai đoạn cuối năm 2026, giá có thế tăng trở lại và duy trì ở mốc 4.600 - 4.800 USD/ounce.

Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm? (Ảnh: Minh Đức).

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cũng dự báo, vàng sẽ tiếp tục giảm, mức giảm có thể nhắm đến 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2026. Như thế, giá vàng trong nước cũng giảm theo.

Theo ông Hiển, giá vàng cũng như mọi tài sản đầu tư - đầu cơ khác; trong ngắn hạn sẽ chịu tác động của một số chính sách lớn hoặc bất ổn chính trị. Trung dài hạn theo tác động bởi quan hệ rủi ro - sinh lợi như bất động sản, các cổ phiếu, trái phiếu...

"Để dự đoán giá vàng theo hướng này, hãy lấy mốc giá vàng của thời điểm hợp lý và tính theo mức sinh lời bình quân hàng năm. Mức sinh lời đó có thể tương đương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cộng 0,5 -1%.

Theo cách tính này, nếu lấy mốc 2012, là mốc nền kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng và tái định hình, với mức sinh lời là 4%. Giá vàng cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 3.000 – 3.500 USD/Ounce", ông Hiển tính.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường hiện nay là chính sách tiền tệ của Mỹ. Việc Fed duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao và chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về một chu kỳ nới lỏng mạnh mẽ, thậm chí vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong tương lai đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Trong bối cảnh đó, vàng - tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất – chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh các yếu tố trên, xu hướng giá vàng còn chịu tác động đáng kể từ chiến lược dự trữ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và tăng cường nắm giữ vàng của nhiều quốc gia tiếp tục là một lực đỡ quan trọng, góp phần duy trì vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ trong dài hạn.

Về ngắn hạn, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động với biên độ lớn. Một mặt, những bất định của kinh tế và địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu. Mặt khác, môi trường lãi suất quốc tế còn ở mức tương đối cao và đồng USD duy trì sức mạnh nhất định.

Sự giằng co giữa các yếu tố này khiến xu hướng giá vàng trong ngắn hạn trở nên khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

TS Châu Đình Linh - trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, cũng nhận định những rủi ro địa chính trị đã hấp thụ trước đó, bây giờ không còn nhiều tác động nữa.

Theo ông, một trong những lý do quan trọng khiến giá vàng trong nước đi xuống, là các chính sách trong nước. Nghị định 24 sửa đổi đã có nhiều sự "thẩm thấu" và tác động đến thị trường. Đầu tiên là nguồn cung có kiểm soát mở rộng hơn.

Thêm nữa, hoạt động kinh doanh vàng ngày càng được chấn chỉnh minh bạch; việc thanh tra giám sát, kiểm soát thị trường rất chặt chẽ, đã giảm trừ, triệt tiêu hoạt động thao túng giá.

Chính vì vậy, theo ông Linh, những yếu tố này cùng tác động, làm giá vàng trong nước thời gian tới sẽ giảm theo xu hướng thế giới.