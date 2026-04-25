Uống nước lá xạ đen hàng ngày có tốt không?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Stylecraze cho biết, nước xạ đen có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc uống hàng ngày có thể cần cân nhắc.

Lợi ích của nước xạ đen được Tổ chức Y tế thế giới WHO nghiên cứu cho rằng, nó có thể chống ung thư, vì trong xạ đen chứa các chất chống oxy hóa mạnh như flavonoid và saponin, giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, xạ đen tác dụng bảo vệ gan, giúp cải thiện chức năng gan và điều trị các bệnh lý về gan như viêm gan, kháng viêm, giảm sưng và đau nhức. Đồng thời, tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng.

Trước những tác dụng tuyệt vời như vậy, nhưng theo các chuyên gia khi sử dụng nước xạ đen hàng ngày cần cân nhắc.

Cần cân nhắc việc uống nước xạ đen hàng ngày

Các bài thuốc có xạ đen

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Huy Hoàng hướng dẫn một số bài thuốc chữa bệnh có xạ đen như sau:

Bài thuốc dân gian vùng dân tộc Mường, thuộc tỉnh Hòa Bình

Thành phần: Xạ đen 100g, xạ vàng 100g, cây B1 30g, cây máu gà (kê huyết đằng).

Đun với 1,5 lít nước uống trong ngày.

Có tác dụng giải độc gan, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường phòng chống ung thư.

Bài thuốc hỗ trợ điều trị ung thư gan, phổi

Lá xạ đen 50g, bạch hoa xà thiệt thảo 20g, bán chi liên 10g, cây hoàn ngọc 50g, cây xương khỉ 30g. Đem tất cả dược liệu rửa sạch, rồi cho vào nồi đun với 1lít nước lọc đến khi cạn còn khoảng 300ml thì tắt bếp, chia làm 2 lần uống. Uống sau khi ăn 30 phút, nên uống khi thuốc còn ấm nóng để mang lại hiệu quả cao.

Người bị mụn nhọt, lở loét thì đun nước xạ đen uống hàng ngày.

Ngoài ra, người bình thường vẫn có thể sử dụng xạ đen đun nước uống hàng ngày để ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng cường tuần hoàn máu não. Uống theo nhu cầu hoặc 100g/ngày.

Lưu ý: Thông tin tham khảo để áp dụng cần phải có sự tư vấn của thầy thuốc chuyên môn.