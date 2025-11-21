TVU công bố nhiều thành tựu quốc tế nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(VTC News) -

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Long; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giảng viên, sinh viên và các nhà tài trợ học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của tập thể nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực cho phát triển nguồn nhân lực khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các cá nhân đón nhận Bằng khen, Huân chương Lao động của Thủ tướng.

Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa cho biết, năm 2025, trường Đại học Trà Vinh thăng hạng mạnh trên bảng xếp hạng WURI khi đứng thứ 29/400 đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, tăng 13 bậc so với năm 2024. Trên bảng xếp hạng UI GreenMetric, TVU xếp hạng 133/1.477, tiếp tục nằm trong nhóm đại học xanh hàng đầu Việt Nam.

Đến nay, TVU có 27 chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế FIBAA, ABET, AUN; nhiều công trình nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn như nhân giống dừa sáp, nuôi cấy mô, chuyển giao công nghệ cho nông dân. Sinh viên Trà Vinh cũng ghi dấu với các giải thưởng quốc tế như Global Vietnam Business Startup (Anh), UNESCO Water Challenge 2025 và From Waste to Wetlands.

Dịp này, trường trao hơn 200 suất học bổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho sinh viên vượt khó học giỏi, đồng thời vinh danh nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng và danh hiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ.