Tường Hoàng thành Huế bị lũ kéo sập: Lệnh sửa ngay trong 45 ngày

(VTC News) -

Liên quan việc 15 mét Hoàng thành Huế bị mưa lũ lịch sử kéo sập, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, dự kiến ngày 22/12 sẽ khởi công xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ xử lý tình huống sập đổ.

Hiện đơn vị đang triển khai thu gom vệ sinh gạch thu gom từ đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập để phục vụ tái trùng tu, sẽ hoàn tất vào ngày 21/12.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế ký quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ xử lý khẩn cấp sập đổ đoạn tường Hoàng thành mặt Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180 m về phía Đông.

Đoạn tường dài 15 mét của Hoàng thành Huế bị kéo sập trong đợt mưa lũ lịch sử ở TP Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế được giao thực hiện với kinh phí khoảng 2,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Ông Trung cho biết dự án này được miễn thực hiện đấu thầu. Tiến độ thi công dự kiến hoàn thành trước ngày 22/1/2026, tức không quá 45 ngày kể từ ngày UBND TP Huế ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Trong quá trình thi công các thủ tục vẫn tiến hành song song.

Mục đích xây dựng công trình là nhằm phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố sập đổ tại đoạn tường Hoàng thành nêu trên. Đoạn tường Hoàng thành bị đổ sập sẽ được phục hồi với chiều dài khoảng 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3 m. Bên cạnh đó sẽ gia cố, gia cường, chống đỡ các đoạn tường Hoàng thành lân cận khu vực sập đổ nhằm đảm bảo an toàn.

Trong lệnh khẩn cấp, lãnh đạo UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp thu các ý kiến của Sở Xây dựng TP Huế tại Công văn số 6026/SXD-QLXD ngày 28/11 để hoàn chỉnh phương án thực hiện, tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời hoàn thiện báo cáo hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư triển khai thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 2/11 xảy ra sự cố sập một đoạn tường Hoàng Thành phía đường Đặng Thái Thân (đoạn tường bị sập dài khoảng 15m - cách cổng Hoà Bình khoảng 50 m). Ngay sau khi xảy ra sự cố, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện rào chắn, bao che và lập biển cảnh báo khu vực nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham quan, viên chức, người lao động của Trung tâm.