Tuổi Tân Mùi 1991 làm nhà năm 2026 được không?

Trong đời sống và văn hóa Việt, xây dựng ngôi nhà mới là một trong những dấu mốc quan trọng của đời người. Đó không chỉ là câu chuyện về gạch đá, thiết kế hay chi phí, mà còn là kết quả của nhiều năm tích lũy, là nền tảng cho cuộc sống ổn định, lâu dài của cả gia đình.

Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố pháp lý, tài chính và kỹ thuật, nhiều gia đình Việt vẫn quan tâm tới việc chọn năm, chọn tuổi làm nhà sao cho “thuận”, với mong muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ, tâm lý an tâm hơn khi bắt đầu một việc lớn.

Theo quan niệm phong thủy truyền thống, tuổi làm nhà thường được xem xét dựa trên ba yếu tố chính gồm Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai. Một năm được coi là tương đối thuận lợi khi tuổi của gia chủ không đồng thời rơi vào các hạn này.

Kim lâu thường được tính bằng cách lấy tuổi mụ chia cho 9. Nếu số dư rơi vào 1, 3, 6 hoặc 8 thì bị coi là phạm Kim lâu. Hoang ốc liên quan đến vận nhà ở, được xác định theo chu kỳ sáu cung, gồm Nhất Cát, Nhì Nghi, Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Ngũ Thọ Tử và Lục Hoang Ốc. Trong khi đó, Tam tai là vận hạn kéo dài ba năm liên tiếp, lặp lại theo chu kỳ 12 năm, ứng với từng nhóm tuổi nhất định.

Chính từ những cơ sở này, câu hỏi “Tuổi Tân Mùi có làm nhà năm 2026 được không?” đang được khá nhiều người sinh năm 1991 đặt ra, trong bối cảnh nhiều gia đình dự định khởi công xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa trong vài năm tới.

Người sinh năm 1991 quan tâm tuổi Tân Mùi có xây nhà năm 2026 được không? (Ảnh: Nhật Thùy)

Tuổi Tân Mùi 1991 có nên làm nhà năm 2026?

Năm 2026 (Bính Ngọ), gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 rơi vào hạn Tam tai và Hoang ốc, vì vậy không được đánh giá là năm phù hợp để làm nhà.

Trước hết là hạn Tam tai. Tam tai được hiểu là một chu kỳ hạn kéo dài ba năm liên tiếp, lặp lại sau mỗi 12 năm. Trong ba năm này, theo quan niệm truyền thống, gia chủ thường được khuyên hạn chế tiến hành các việc lớn như xây nhà, cưới hỏi hay đầu tư lớn, bởi dễ phát sinh trắc trở.

Đối với người sinh năm 1991, tức tuổi Tân Mùi, nhóm Tam tai rơi vào các năm Tý, Ngọ và Mùi. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, vì vậy được xem là năm Tam tai đối với tuổi này. Theo cách nhìn phong thủy, đây là một trong những yếu tố khiến năm 2026 không được khuyến khích để người tuổi Tân Mùi tiến hành xây dựng nhà cửa.

Bên cạnh Tam tai, tuổi Tân Mùi 1991 trong năm 2026 còn được cho là phạm Hoang ốc. Cách tính Hoang ốc thường dựa trên các đốt ngón tay của bàn tay, tương ứng với sáu cung, tuần hoàn theo các mốc tuổi từ 10 đến 60.

Gia chủ sinh năm 1991, đến năm 2026 tính cả tuổi mụ là 36 tuổi. Theo cách tính truyền thống: 31 tuổi rơi vào cung Tứ Tấn Tài, 32 tuổi là Ngũ Thọ Tử, 33 tuổi là Lục Hoang Ốc, 34 tuổi là Nhất Cát, 35 tuổi là Nhì Nghi và 36 tuổi quay lại Tam Địa Sát. Tam Địa Sát được xem là một trong những cung xấu trong Hoang ốc, thường gắn với quan niệm không thuận lợi cho việc làm nhà.

Từ hai yếu tố trên, nhiều tài liệu phong thủy cho rằng, năm 2026 là năm không đẹp để người tuổi Tân Mùi 1991 xây nhà. Theo cách lý giải dân gian, nếu vẫn tiến hành xây dựng trong thời gian này, gia chủ và các thành viên trong gia đình có thể gặp nhiều khó khăn, vất vả, dễ phát sinh rủi ro trong công việc và đời sống.

Vì vậy, trong trường hợp không quá cấp thiết, gia chủ tuổi Tân Mùi thường được khuyên nên cân nhắc lùi kế hoạch xây nhà sang các năm khác thuận lợi hơn, hoặc tìm giải pháp thay thế để giảm bớt áp lực tâm lý khi khởi công.

Tuổi Tân Mùi 1991 làm nhà năm nào đẹp?

Xét theo ngũ hành, người sinh năm 1991 thuộc mệnh Thổ, nạp âm Lộ Bàng Thổ (đất ven đường). Theo quan hệ tương sinh – tương khắc, mệnh Thổ tương sinh với Hỏa và tương khắc với Mộc. Kết hợp yếu tố mệnh, tuổi và các hạn thường được nhắc tới như Kim lâu, Hoang ốc, Tam tai, những năm được đánh giá là thuận lợi hơn cho gia chủ tuổi Tân Mùi 1991 để xây nhà là 2030 (Canh Tuất), 2033 (Quý Sửu) và 2042 (Nhâm Tuất).

Đây là các mốc thời gian mà theo cách tính phổ biến, tuổi Tân Mùi không đồng thời phạm các hạn lớn, được xem là tương đối phù hợp để tiến hành việc xây dựng nhà cửa.

Tuy nhiên, trong thực tế, việc lựa chọn thời điểm xây nhà ngày nay còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tài chính, quy hoạch, pháp lý và nhu cầu sinh hoạt cụ thể của từng gia đình, thay vì chỉ dựa trên tuổi hay năm.

Nên làm gì khi muốn làm nhà mà không hợp tuổi?

Không phải lúc nào gia chủ cũng có thể chờ đến “đúng năm, đúng tuổi”. Với nhiều gia đình, nhu cầu nhà ở là cấp thiết như nhà xuống cấp, gia đình đông người, thay đổi nơi ở vì công việc… Trong những trường hợp như vậy, giải pháp thường được nhắc tới trong dân gian là mượn tuổi làm nhà.

Theo quan niệm truyền thống, người được mượn tuổi nên là người lớn tuổi hơn gia chủ, có sức khỏe tốt, gia đình yên ổn, công việc ổn định, có uy tín hoặc vai vế trong dòng họ. Về nguyên tắc, nhiều người cũng ưu tiên chọn các tuổi nằm trong nhóm Tam hợp hoặc Nhị hợp với gia chủ.

Thủ tục mượn tuổi thường gồm một số bước mang tính nghi thức như gia chủ làm giấy “bán nhà” tượng trưng cho người được mượn tuổi; khi động thổ, đổ mái, người mượn tuổi sẽ thay mặt gia chủ thực hiện các nghi lễ, còn gia chủ tránh mặt; khi hoàn tất xây dựng và làm lễ nhập trạch, người mượn tuổi bàn giao lại nhà; cuối cùng gia chủ làm giấy “mua lại” và thực hiện lễ nhập trạch chính thức.

Ngày nay, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằn, việc mượn tuổi chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần. Nó giúp gia chủ cảm thấy yên tâm hơn khi bắt tay vào một công việc lớn, thay vì nên hiểu theo hướng tuyệt đối hóa vận hạn hay bỏ qua các yếu tố thực tế quan trọng như thiết kế, chất lượng thi công và quản lý tài chính.

Xây nhà là việc hệ trọng, cần cân nhắc kỹ về thời điểm và tuổi tác.

Năm 2026 tuổi nào xây nhà tốt?

Đối với những gia đình đang tìm hiểu năm 2026 để làm nhà, một số tài liệu phong thủy đã tổng hợp danh sách các tuổi được xem là phù hợp trong năm Bính Ngọ, dựa trên tiêu chí tránh Kim lâu, Hoang ốc và Tam tai.

Theo tài liệu “Tìm hiểu văn hóa phương Đông âm dương đối lịch” (NXB Thanh Hóa) của tác giả Trần Đình Tuấn, những tuổi được xem là thuận lợi để làm nhà trong năm 2026 gồm: người sinh năm 1957 (Đinh Dậu, 70 tuổi), 1960 (Canh Tý, 67 tuổi), 1966 (Bính Ngọ, 61 tuổi), 1968 (Mậu Thân, 59 tuổi), 1969 (Kỷ Dậu, 58 tuổi), 1978 (Mậu Ngọ, 49 tuổi), 1984 (Giáp Tý, 43 tuổi), 1993 (Quý Dậu, 34 tuổi), 1996 (Bính Tý, 31 tuổi), 2002 (Nhâm Ngọ, 25 tuổi), 2005 (Ất Dậu, 22 tuổi) và 2007 (Đinh Hợi, 20 tuổi).

Danh sách này mang tính tham khảo, được xây dựng dựa trên việc tổng hợp các yếu tố truyền thống liên quan đến tuổi làm nhà trong năm Bính Ngọ. Trên thực tế, quyết định xây dựng nhà cửa vẫn nên được cân nhắc toàn diện, dựa trên điều kiện kinh tế, quy hoạch, pháp lý và nhu cầu sử dụng, đồng thời tham khảo các yếu tố văn hóa như một kênh thông tin bổ trợ, giúp gia chủ thêm yên tâm khi bước vào một cột mốc lớn của cuộc đời.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.