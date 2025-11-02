'Tử chiến trên không’ vượt mốc 250 tỷ đồng, lọt top 8 phim ăn khách phòng vé

(VTC News) -

Ra rạp từ ngày 19/9, Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ hai vụ cướp máy bay có thật sau năm 1975 nhanh chóng tạo nên hiện tượng tại rạp. Sau 7 ngày, phim chạm mốc 100 tỷ đồng; chỉ 16 ngày sau đó, doanh thu đã cán mốc 200 tỷ đồng.

Hiện Tử chiến trên không vẫn duy trì trong top 5 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé. Riêng ngày 2/11, tác phẩm bán được gần 1.000 vé trên tổng số 330 suất chiếu, thu về gần 100 triệu đồng. Cuối tuần qua, doanh thu phim đạt hơn 700 triệu đồng.

Phim "Tử chiến trên không'' vượt mốc 250 tỷ đồng doanh thu.

Với thành tích này, phim Tử chiến trên không đã vượt qua Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu để giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng phim Việt ăn khách nhất, xếp sau các “bom tấn” như Mưa đỏ (713 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7: Một điều ước (482 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (459 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) và Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (273 tỷ đồng).

Tử chiến trên không là bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại hành động - lịch sử - tội phạm - giật gân, do Hàm Trần làm đạo diễn và Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất.

Phim lấy cảm hứng từ chuyến bay xuất phát tại Đà Nẵng bị không tặc tấn công vào năm 1978, qua đó đánh dấu đây là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác về chủ đề này.

Trailer bộ phim "Tử chiến trên không".

Mạch phim xoay quanh chuyến bay bị băng không tặc tấn công và khống chế, nhằm cướp máy bay để tẩu thoát ra nước ngoài. Trong tình thế nguy cấp, các phi hành đoàn buộc phải ra tay hành động để chống trả và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Thái Hòa,Võ Điền Gia Huy, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần, Ma Ran Đô… Bộ phim gây ấn tượng với những cảnh quay kịch tính trong khoang máy bay, được thực hiện bằng mô hình máy bay DC4 tỷ lệ 1:1 so với nguyên mẫu năm 1978.

Đại diện nhà sản xuất tiết lộ, riêng cảnh máy bay lắc, chao đảo và cắm đầu lao xuống đất đã tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng đầu tư kỹ thuật.

Đặc biệt, ngoài những giây phút đầy căng thẳng và kịch tính, bộ phim còn khéo léo lồng ghép các yếu tố hài hước, tạo sự thư giãn cho khán giả, giúp họ có những phút giây thăng hoa, nhưng cũng không thiếu những tình huống cảm động.