TS Bùi Ngọc Sơn: Mỹ vẫn giữ 'ngai vàng' công nghiệp 4.0, Trung Quốc khó vượt lên
TS Bùi Ngọc Sơn cho rằng Mỹ vẫn giữ vị thế số 1 trong cuộc đua công nghiệp 4.0, còn Trung Quốc dù tăng tốc vẫn khó vượt qua.
Thanh Nga
Tin mới
7 loại cây cảnh vừa có ý nghĩa phong thuỷ vừa là máy lọc không khí
06:40 26/11/2025
Gia đình
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, TP.HCM nhận hồ sơ đăng ký
06:30 26/11/2025
Bất động sản
Biển Đông đón bão số 15 Koto giật cấp 14, hướng đi liên tục thay đổi
06:30 26/11/2025
Thời tiết
Khốn khổ cảnh mưa lầy lội, nắng bụi mù quanh công trường Vành đai 4 qua Hà Nội
06:25 26/11/2025
Tin nóng
Giá xăng dầu hôm nay 26/11: Đảo chiều đi xuống
06:23 26/11/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 26/11: Giữ vững mức 4.100 USD/ounce
06:17 26/11/2025
Tin giá vàng
Chính phủ yêu cầu trả gộp 3 tháng lương hưu với 4 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ
06:15 26/11/2025
Tin nóng
Những loại cây cho bóng mát, ít rụng lá thích hợp trồng trước nhà
06:09 26/11/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết 26/11: Miền Bắc đêm và sáng rét sâu, ban ngày nắng hanh
04:30 26/11/2025
Thời tiết
Hải quân Việt Nam tuần tra liên hiệp với Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc
23:42 25/11/2025
Quân sự
Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày tê liệt do mưa lũ
23:32 25/11/2025
Thị trường
'Mưa đỏ' giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24
22:22 25/11/2025
Phim
Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Tổng Giám đốc Công ty thép VinMetal
22:02 25/11/2025
Doanh nhân
Rốn lũ cuối cùng Đắk Lắk ngổn ngang, đổ nát sau trận lụt lịch sử
21:55 25/11/2025
Đời sống
Cháy vé giải Tiền Phong Half Marathon 2025 sau 15 phút
21:54 25/11/2025
Hậu trường
'Rốn lũ' Hòa Thịnh: Gia đình 3 người tưởng đã chết vì mưa lạnh
21:51 25/11/2025
VTC NEWS TV
Thu hồi, đình chỉ lưu hành 162 loại mỹ phẩm liên quan Mailisa
21:43 25/11/2025
Tin tức
500 CEO 'hiến kế' để Việt Nam, TP.HCM đón đầu những cơ hội mới
21:33 25/11/2025
Doanh nhân
Thủ tướng: Xử nghiêm cá nhân, doanh nghiệp tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU
21:05 25/11/2025
Tin nóng
Quan chức Mỹ nói Ukraine đồng ý đề xuất hòa bình, Nga chưa lên tiếng
21:01 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Podcast: Khi AI biến mọi thứ thành nội dung câu view
21:00 25/11/2025
Podcast VTC News
Bếp ăn dã chiến giữa hoang tàn sau lũ
20:43 25/11/2025
Đời sống
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông
20:36 25/11/2025
Thời tiết
Bão lụt '300 năm có một': Phố biến thành sông, dân Thái Lan đu dây điện tránh lũ
20:24 25/11/2025
Thời sự quốc tế
Bắt cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương
20:20 25/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng kêu gọi chung sức, chia sẻ với Nhân dân miền Trung sau lũ lịch sử
20:10 25/11/2025
Tin nóng
5 anh trai mạnh nhất đội hình chung kết 'Anh trai say hi 2025'
19:50 25/11/2025
Ca Nhạc
Hòa Thịnh hoang tàn sau lũ dữ
19:47 25/11/2025
Đời sống
NEAC chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia
19:42 25/11/2025
Chuyển đổi số
Thủ tướng: Cam kết tạo thuận lợi nhất để nhà đầu tư thành công ở Việt Nam
19:39 25/11/2025
Đầu Tư