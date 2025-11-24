Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: ASEAN thành 'tâm điểm chiến lược' trong cạnh tranh Mỹ - Trung

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn nhận định ASEAN đang giữ vai trò then chốt, buộc Mỹ và Trung Quốc phải đẩy mạnh cuộc đua ảnh hưởng trong khu vực.

Thanh Nga
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới