TS Bùi Ngọc Sơn: EU tụt hậu, Mỹ - Trung vươn lên áp đảo

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn nhận định, EU đang bị bỏ xa trong cuộc đua ảnh hưởng, khi Mỹ và Trung Quốc tăng tốc áp đảo trên bàn cờ kinh tế – địa chính trị.

Thanh Nga
