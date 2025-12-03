Truy tố, kiểm sát xét xử 655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, đất đai

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 3/12, Quốc hội nghe trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho biết, tại Nghị quyết 82/2019 Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

"Thực hiện nghị quyết này, VKSND các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra xác minh giải quyết 328 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 211 vụ/798 bị can; đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị", ông Nguyễn Huy Tiến nói.

Đồng thời, các cơ quan tăng cường các biện pháp đảm bảo thu hồi tài sản; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai; ban hành 19 bản kiến nghị với cơ quan, tổ chức hữu quan.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, VKSND Tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, TAND Tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, Viện Kiểm sát đã thụ lý, giải quyết 41 vụ/223 bị can; đã truy tố, xét xử 38 vụ/215 bị cáo.

Trong kỳ báo cáo, VKSND Tối cao phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ điều tra. Cơ quan điều tra khởi tố 12.110 vụ/12.483 bị can; Viện Kiểm sát giải quyết 11.077 vụ /12.342 bị can; xét xử 11.216 vụ/12.416 bị cáo.

Liên quan đến việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Viện trưởng VKSND Tối cao thông tin, cơ quan này đã tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản sau sáp nhập; tăng cường thanh tra kiểm tra; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

"Cơ quan điều tra khởi tố 15.723 vụ/33.449 bị can, Viện Kiểm sát giải quyết 12.950 vụ/29.137 bị can, Tòa án giải quyết 13.738 vụ/30.805 bị cáo; đã thu hồi hơn 54.531 tỷ đồng", ông Nguyễn Huy Tiến dẫn số liệu.

Với việc thực hiện yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ, việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Chánh án Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, ngành Kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo.

Đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nhận định, một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em thiếu chứng cứ trực tiếp; nạn nhân còn nhỏ tuổi, chịu sang chấn tâm lý, gây khó khăn cho điều tra.

Bên cạnh đó, việc thu thập tài liệu về hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm còn gặp khó khăn do một số doanh nghiệp thiếu hợp tác; người lao động e ngại ảnh hưởng việc làm nên chưa mạnh dạn tố giác. Công tác giám định, định giá của một số vụ án, vụ việc còn kéo dài dẫn đến một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tạm đình chỉ.

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội

Trình bày báo cáo của Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao về thực hiện xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị được nêu tại Nghị quyết 82/2019, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết, TAND Tối cao chỉ đạo các Tòa án đổi mới việc tổ chức phiên tòa; tăng cường tranh tụng.

Đồng thời, khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, trong đó có các tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

"Các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm; 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định", ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Về thực hiện nhiệm vụ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, các Tòa án đã khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng trên cơ sở tranh tụng công khai, minh bạch, bình đẳng.

Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh, hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.

Với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm; tạo điều kiện cho người lao động trình bày các yêu cầu về quyền lợi đã bị xâm hại, đảm bảo công bằng, dân chủ.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các Tòa án giải quyết đạt tỷ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% về số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Về việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án và tăng cường nguồn lực cho hoạt động Tòa án, ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, các Tòa án chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, hạn chế để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm giải quyết vụ án kịp thời.

"Việc xét xử các vụ án hình sự được bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm đều đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Quốc hội", Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định.