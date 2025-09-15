Truy nã hot girl Ly Meo liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

(VTC News) -

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (tên gọi khác là Ly Meo; SN 2001, thường trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Bị can Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lê Phạm Hiểu Ly bị khởi tố về tội "Không tố giác tội phạm" nhưng bị can này đã bỏ trốn từ ngày 31/12/2024. Chỗ ở của Ly trước khi bỏ trốn là chung cư HT Pearl, 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Được biết, Lê Phạm Hiểu Ly liên quan đến vụ án Công an quận Tân Bình (cũ) điều tra, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vào năm 2024.

Ngày 16/8/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Chánh (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) cùng 21 bị can về các tội: mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Công an thu giữ 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, người dân khi phát hiện đối tượng truy nã có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc UBND gần nhất để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.