Truy nã cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan

(VTC News) -

Ngày 28/8, Bộ Công an phát thông báo kêu gọi bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan, ra đầu thú.

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các đơn vị nêu trên.

Quá trình điều tra, ngày 17/8, Cục C03 khởi tố bị can đối với bà Đào Thị Hương Lan (65 tuổi, quê Đồng Tháp, nay là Tiền Giang), nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đến ngày 26/8, Cục C03 ra quyết định truy nã đối với bà Lan.

Cục C03 yêu cầu bà Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà không ra đầu thú, bà Lan sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cho biết nếu phát hiện bị can trên đang ở đâu, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, VKS hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục C03 biết để phối hợp tiếp nhận qua số điện thoại: 0978.10.09.09.

Trước đó, ngày 17/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các ông Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam) và Trần Thoại (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.