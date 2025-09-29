Truy đuổi khiến nạn nhân rơi từ tầng 3, nhóm thanh thiếu niên ở Huế lĩnh án

(VTC News) -

Chiều 29/9, TAND khu vực 1 (TP Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo về tội Cố ý gây thương tích. Các bị cáo gồm Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Phan Đình Quốc Anh, Lê Ngọc Nhật, Nguyễn Khoa Phú, Nguyễn Đăng Bảo Hưng, Trần Đình Minh Tú, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Nguyễn Tiến Quang và Lê Viết Quốc Minh. Nhóm này đều còn rất trẻ, tuổi đời từ 17 đến 20, cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 10/1, Phú cùng các bị cáo kể trên rủ nhau đến phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Thuận Hóa (TP Huế) để vui chơi.

Tại đây, Phú phát hiện Nguyễn Châu Phước Toàn (SN 2008), nhân viên quán chè Hằng Nguyễn. Do có mâu thuẫn từ trước, Phú rủ cả nhóm đánh Toàn để trả thù. Cả nhóm đồng ý và thống nhất chờ Toàn tan ca rồi bám theo để ra tay.

Nhóm bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Khoảng 23h30 cùng ngày, khi Toàn rời quán và gọi xe Grab về nhà, nhóm của Phú lập tức dùng nhiều xe máy đuổi theo. Khi đến trước dãy nhà A2, chung cư Xuân Diệu (phường Thuận Hóa), Toàn xuống xe đi bộ vào trong thì nhóm Phú dừng lại trước sân, vừa hò hét vừa gây náo loạn.

Bị nhóm đông người truy đuổi, Toàn hoảng loạn chạy lên các tầng chung cư. Phú cùng Tú, Quang, Minh và Hưng tiếp tục bám sát, số còn lại đứng chờ phía dưới. Khi lên đến tầng 4, không còn lối thoát, Toàn tìm cách leo qua cửa sổ thông gió giữa tầng 3 và 4 nhưng trượt chân, rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.

Nghe tiếng động mạnh, Hưng nghi Toàn đã ngã nhưng cả nhóm tìm không thấy nên bỏ đi. Sau cú rơi, Toàn bị thương nặng, cố bò vào phòng bảo vệ tầng 1 để cầu cứu. Ít phút sau, anh Nguyễn Phan Trường Nguyên (SN 1988), nhân viên bảo vệ, phát hiện và lập tức báo Công an phường Thuận Hóa đến hiện trường.

Toàn được đưa đi cấp cứu kịp thời, kết quả giám định xác định nạn nhân thương tích gần 30%, đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, gây mất trật tự an toàn xã hội và để lại hậu quả nặng nề cho bị hại. Dù không dùng hung khí nhưng việc cả nhóm truy đuổi đông người đã khiến nạn nhân hoảng sợ, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khoa Phú 15 tháng tù giam; Trần Nguyễn Tiến Quang, Lê Viết Quốc Minh, Trần Đình Minh Tú và Nguyễn Đăng Bảo Hưng cùng 10 tháng tù giam. Bị cáo Phan Đình Quốc Anh lĩnh 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo Trần Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Ngọc Nhật và Huỳnh Thanh Sơn nhận mức án 9 tháng tù treo. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại gần 100 triệu đồng.