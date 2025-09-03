Trung Quốc sẽ trình làng dàn khí tài hùng hậu nào tại lễ duyệt binh 3/9?

(VTC News) -

Ngày 3/9, Trung Quốc chính thức tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô Bắc Kinh, đánh dấu lần duyệt binh thứ hai kể từ năm 2015 ở quốc gia này để kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II. Cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút với tổng cộng 45 đội hình tham gia.

Dàn khí tài bao gồm các thiết bị không người lái chống máy bay và tác chiến không gian mạng cũng sẽ ra mắt, máy bay không người lái (UAV) chiến đấu mới, vũ khí năng lượng định hướng và thiết bị gây nhiễu điện tử sẽ ra mắt trong lễ duyệt binh lần này.

Lễ duyệt binh tại Trung Quốc diễn ra vào ngày 3/9.

Tàu không người lái mới

Con tàu không người lái mới được nhìn thấy trong buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng, con tàu dường như được sơn theo màu ngụy trang xanh - trắng - xám của Hải quân Trung Quốc và không mang số hiệu. Hiện tại, chưa rõ liệu nó có được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar hay không.

Con tàu có chiều dài lớn hơn cả chiều rộng một con đường 4 làn xe ở Bắc Kinh. Điều này cho thấy chiều dài của phương tiện có thể lên tới hơn 15 m. Tuy nhiên, con tàu này lại nhỏ hơn nhiều so với tàu drone tàng hình mang tên “Cá voi sát thủ” (Killer Whale) được giới thiệu tại Triển lãm hàng không Chu Hải vào năm 2024.

Bộ tên lửa siêu vượt âm “Đại bàng tấn công”

Truyền thông quân sự Trung Quốc vừa tiết lộ 4 mẫu tên lửa chống hạm mới gồm YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. Chữ viết tắt “YJ” bắt nguồn từ cụm từ Ying Ji, có nghĩa là “Đại bàng tấn công”.

Theo thông tin ban đầu, các loại vũ khí này có chiều dài vài mét, có thể được phóng từ cả tàu chiến lẫn máy bay. Chúng được thiết kế để gây sát thương nghiêm trọng lên các tàu cỡ lớn.

Bốn loại tên lửa chống hạm YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. (Ảnh: X)

Đáng chú ý, ba mẫu YJ-17, YJ-19 và YJ-20 được cho là tên lửa siêu vượt âm, có khả năng đạt tốc độ ít nhất gấp năm lần vận tốc âm thanh, qua đó tạo ra thách thức đáng kể cho các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Trong đó, YJ-17 được nhìn thấy trong một buổi tổng duyệt, đặt trên xe tải quân sự. Dù chưa có thông tin chính thức, giới chuyên gia cho rằng YJ-17 có thể đạt tốc độ Mach 8 (khoảng 9.800 km/giờ). Với tầm bắn 1.200 km, tên lửa này đủ khả năng tấn công mục tiêu hải quân từ xa mà không bị lộ vị trí bệ phóng trước các đòn phản công.

Xe tăng chủ lực thế hệ mới

Xe tăng chủ lực thế hệ mới của Lục quân Quân giải phóng nhân dân (PLA) cùng một mẫu xe chiến đấu bộ binh sử dụng chung khung gầm sẽ được trình diễn trong cuộc duyệt binh trên đường Trường An.

Điểm nổi bật của dòng xe tăng mới chính là lớp bảo vệ động lực được gia cường khắp thân và tháp pháo, tạo thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Thay vì bố trí kíp lái trực tiếp trong tháp pháo như các mẫu tăng truyền thống, vũ khí chính đã được lắp đặt trong tháp pháo điều khiển từ xa, qua đó tăng đáng kể khả năng sống sót cho tổ lái.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động GL6 với radar giám sát liên tục, có thể phóng đạn đánh chặn tự động để tiêu diệt các loại tên lửa chống tăng hay đạn xuyên giáp đang bay tới.

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. (Ảnh: Military Watch)

Lá chắn chống tên lửa

Hệ thống phòng thủ HQ-29 của Trung Quốc hiện vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng theo một số nhà phân tích, đây có thể là loại vũ khí được thiết kế để trở thành “thợ săn vệ tinh”. HQ-29 được cho có khả năng đánh chặn tên lửa ở độ cao tới 500 km và có thể vô hiệu hóa những vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp.

Toàn bộ hệ thống được lắp đặt trên khung gầm xe bánh lốp, mang theo hai ống phóng tên lửa, mỗi ống có đường kính khoảng 1,5 m.

Nếu đúng như tuyên bố, HQ-29 sẽ không chỉ là lá chắn tên lửa tiên tiến nhất của Trung Quốc mà còn nằm trong nhóm hệ thống phòng thủ mạnh hàng đầu thế giới.

Máy bay không người lái

Theo tờ South China Morning Post, những bức ảnh rò rỉ về cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh cho thấy Trung Quốc sẽ trình làng loại máy bay không người lái (UAV) tấn công mặt đất một động cơ FH-97. Đây là loại UAV tàng hình sẵn sàng chiến đấu đầu tiên của Trung Quốc và cũng là mẫu đầu tiên trên thế giới.

FH-97 có khả năng phối hợp tấn công cùng với máy bay phản lực có người lái và có thể thực hiện những cuộc tấn công trinh sát hoặc gây nhiễu điện tử.

Nhiều loại máy bay không người lái khác cũng có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh lần này, bao gồm máy bay không người lái dưới nước cung cấp khả năng giám sát rộng lớn.

Phương tiện không người lái dưới nước

Những hình ảnh rò rỉ từ buổi tổng duyệt mới đây hé lộ khả năng Trung Quốc sẽ giới thiệu ít nhất hai mẫu phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV).

Xe chuyên dụng vận chuyển khí tài được cho là phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV). (Ảnh: X)

Theo trang chuyên ngành Naval News, các phương tiện này có chiều dài khoảng 18 mét, được vận chuyển xuyên thành phố bằng những xe chuyên dụng khổng lồ. Thiết kế dạng ngư lôi cùng hệ thống đẩy phản lực cho thấy chúng được phát triển để hoạt động tàng hình dưới lòng biển.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy một trong hai phương tiện mang ký hiệu “AJX002". Theo trang Naval News, Trung Quốc hiện đang vận hành chương trình phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV) lớn nhất thế giới, với ít nhất năm mẫu đã được triển khai.

Vũ khí siêu thanh

Năm 2019, Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu vũ khí siêu thanh, tên lửa DF-17 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo báo cáo, Trung Quốc đang phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động tiên tiến mới. Một trong những mẫu tên lửa chính là DF-31AG có tầm bắn ước tính hơn 11.000 km và có khả năng tấn công mọi mục tiêu.

Một loại tên lửa khác là DF-41, có tầm bắn từ 12.000 - 15.000 km. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ im lặng về vũ khí siêu thanh của mình kể từ năm 2019, vì vậy không rõ liệu có loại vũ khí này có xuất hiện tại lễ duyệt binh hay không.

Lá chắn UAV FK-3000

Quân đội Trung Quốc vừa đưa vào trang bị tổ hợp phòng không cơ động FK-3000 - loại vũ khí chuyên biệt chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hình ảnh FK-3000 xuất hiện trong buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh ngày 3/9 tới, lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự.

Giới phân tích cho rằng FK-3000 là sản phẩm thế hệ mới, được phát triển trong bối cảnh công nghệ quốc phòng Trung Quốc đang tăng trưởng vượt bậc. Chính vì vậy, không ít dự đoán rằng hệ thống này có thể đạt hiệu quả vượt trội so với Pantsir, nhất là khi nó được thiết kế tối ưu hóa riêng để chống UAV thay vì cấu hình đa nhiệm.