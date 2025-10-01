Đóng

Trung Quốc phát triển 'thần tốc', thách thức vị thế tàu sân bay số 1 của Mỹ

(VTC News) -

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc sử dụng thiết bị phóng điện từ mới, đánh dấu bước đột phá về công nghệ, thậm chí vượt Mỹ trong một số khía cạnh.

LINH NGÂN
