Trúng đòn vào đầu, nữ võ sĩ 17 tuổi qua đời

Nữ võ sĩ 17 tuổi Kiara Rubalcaba qua đời tại phòng tập ở khu Potreros del Oeste, Aguascalientes, Mexico khiến giới boxing (quyền Anh) rúng động. Cô gái xấu số mới tập boxing vài tháng, gặp nạn vì trúng đòn trong một buổi tập.

Theo truyền thông Mexico, ngày 17/10, Rubalcaba được xếp tập sparring (đấu tập đối kháng) với một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Rubalcaba nhập viện và chỉ hai ngày sau, cô qua đời.

Nhân chứng cho biết Kiara Rubalcaba nhận nhiều đòn đánh vào đầu trong màn đấu tập. Cô ngã quỵ và bắt đầu lên cơn co giật. Rubalcaba được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực số 1 tại Aguascalientes nhưng tình hình sức khỏe không cải thiện.

Cái chết của Kiara Rubalcaba làm rúng động giới quyền anh tại Mexico

Cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hidalgo, nơi có trang thiết bị y tế tiên tiến. Sau ca phẫu thuật khẩn cấp tại đây, Rubalcaba qua đời. Văn phòng Công tố Aguascalientes đã mở cuộc điều tra để làm rõ sự việc và xác định xem phòng tập có liên quan đến bất kỳ sự sơ suất nào hay không.

Tờ Record của Mexico đưa tin: “Tin tức này đã gây chấn động trong giới thể thao và xã hội nói chung. Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, huấn luyện viên và người hâm mộ quyền anh bày tỏ sự đau buồn và chia sẻ với gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn”.

Tờ báo của Mexico viết tiếp: “Trong khi đó, huấn luyện viên dẫn dắt buổi tập nơi xảy ra sự cố của Kiara đã chọn im lặng, gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng và giới thể thao, những người yêu cầu có lời giải thích. Vụ việc của Kiara Paula Ruvalcaba đã làm dấy lên cuộc tranh luận về an toàn trong đào tạo thanh thiếu niên và trách nhiệm của các học viện thể thao. Bi kịch này để lại bài học sâu sắc về sự cần thiết phải củng cố các quy trình y tế và an toàn nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai”.

Sau tin tức đau lòng này, Hiệp hội Quyền anh Hidrocslida đã ra tuyên bố lên án cái chết của cô gái 17 tuổi. Trong tuyên bố, tổ chức quyền anh này kêu gọi việc tập luyện môn thể thao này nên được thực hiện tại các cơ sở được chứng nhận, tuân thủ các hướng dẫn an toàn nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của từng võ sĩ.

Văn phòng Công tố Aguascalientes đã mở cuộc điều tra về cái chết của Kiara Paula Rubalcaba Cruz

“Hiệp hội Quyền anh Hidrocálida vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ Kiara Paula Rubalcaba Cruz, 17 tuổi, người đã mất đi cuộc đời trong một tai nạn đáng tiếc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, ngày 17 tháng 10, trong một buổi tập đối kháng (sparring) tại một phòng tập gym ở khu vực Potreros del Oeste. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy, cùng chia sẻ nỗi đau bao trùm thể thao địa phương vì sự mất mát của một cô gái trẻ mới bắt đầu con đường quyền anh của mình”, Hiệp hội Quyền anh Hidrocslida viết trong thông báo.

“Quyền anh, là một môn thể thao tiếp xúc, vốn mang những rủi ro tiềm ẩn; tuy nhiên, việc huấn luyện đúng cách, giám sát liên tục từ huấn luyện viên và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình y tế và an toàn là những trụ cột quan trọng để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng”, tuyên bố của Hiệp hội Quyền anh Hidrocslida nêu rõ.

“Mỗi phòng tập và huấn luyện viên phải có chứng nhận cập nhật, nhân viên được đào tạo sơ cứu, và nắm vững các quy trình khẩn cấp cũng như đánh giá y tế trước trận đấu”, Hiệp hội Quyền anh Hidrocslida khuyến cáo.

“Từ đây, Hiệp hội tái khẳng định cam kết của mình với việc chuyên nghiệp hóa quyền anh ở Aguascalientes, thúc đẩy tinh thần thể thao, đạo đức và trách nhiệm trong mỗi buổi tập. Chúng tôi mời tất cả các phòng tập gym, huấn luyện viên và phụ huynh tham gia các chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ mà tổ chức này đang thúc đẩy, với mục đích tiếp tục xây dựng một môn thể thao an toàn, nhân văn và xứng đáng hơn. Xin hãy an nghỉ, Kiara Paula Rubalcaba Cruz”, Hiệp hội Quyền anh Hidrocslida viết.