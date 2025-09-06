Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/9/2025 - XSDL 7/9

XSDL 7/9. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Kết quả XSDL 7/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 7/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 7/9/2025 - XS đài Đà Lạt Chủ nhật ngày 7/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Lạt gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho những vé sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai một số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre quay thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay thưởng.

