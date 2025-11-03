Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/11/2025 - XSCM 3/11

XSCM 3/11. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 3/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/110/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 3/11/2025

Xem lại KQXS Cà Mau các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSCM 27/10, kết quả xổ số Cà Mau thứ Hai ngày 27/10/2025

XSCM 27/10, kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 27/10/2025.

- XSCM 20/10/2025

XSCM 20/10, kết quả xổ số Cà Mau ngày 20/10/2025.

- XSCM 13/10/2025

XSCM 13/10, kết quả xổ số Cà Mau ngày 13/10/2025.

- XSCM 6/10/2025

XSCM 6/10, kết quả xổ số Cà Mau ngày 6/10/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên vé số. Quá 30 ngày theo quy định, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán giải thưởng đối với vé số trúng thưởng được công ty xổ số kiến thiết thực hiện chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ của người trúng thưởng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 3/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.