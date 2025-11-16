Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/11/2025 - XSCM 17/11

XSCM 17/11. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau. Kết quả XSCM 17/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCM 17/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/11/2025 - XS đài Cà Mau thứ Hai ngày 17/11/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian chi trả tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 17/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.