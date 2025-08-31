Trực tiếp bóng đá Liverpool 1-0 Arsenal: Siêu phẩm sút phạt

Liverpool 1-0 Arsenal Szoboszlai 83'

Liverpool đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0 nhờ siêu phẩm của Szoboszlai.

Liverpool tăng cường hàng thủ bằng Wataru Endo (3). Arsenal tung Max Dowman (56) vào sân.

Eze bất ngờ có bóng trong vòng cấm nhưng tác động của Gomez khiến tiền đạo của Arsenal không thể tung ra cú sút. Trận đấu sẽ hấp dẫn hơn trong những phút cuối, khi Arsenal không thể chơi an toàn nữa.

VÀO! Liverpool mở tỷ số Szoboszlai ghi bàn bằng cú sút phạt siêu phẩm. Bóng chạm cột vào lưới. Thủ môn của Arsenal hoàn toàn không có cơ hội cản phá dù bay người hết cỡ. Siêu phẩm sút phạt của Szoboszlai khai thông bế tắc cho trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Liverpool cũng mất trung vệ do chấn thương. Konate tập tễnh rời sân, Joe Gomez (2) vào thay. Federico Chiesa (14) cũng góp mặt khi Ekitike ra nghỉ.

Liverpool có vẻ đã tìm ra cách làm xáo trộn hệ thống phòng ngự của Arsenal. Đội chủ nhà vài lần bỏ qua việc tranh chấp ở giữa sân để thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến, giúp các cầu thủ tấn công nhận bóng có nhiều khoảng trống hơn.

Eberechi Eze (10) lần đầu tiên ra sân cho Arsenal. Anh cùng Martin Odegaard (8) vào sân thay Martinelli và Merino. Arsenal giảm bớt khả năng tranh chấp để tăng sức tấn công. Martinelli rời sân sau 70 phút không có dấu ấn tấn công. (Ảnh: Reuters)

Gakpo cắt vào trong và tung ra cú sút. Raya dễ dàng kiểm soát. Liverpool bắt đầu tăng tốc sau khi đưa Curtis Jones (17) vào thay Mac Allister.

Raya để bóng bật ra sau cú sút của Wirtz. Ekitike đá bồi vào lưới nhưng bị phạt việt vị. Đường chuyền rất hay của Van Dijk giúp Liverpool phá vỡ hàng thủ Arsenal. Hai đội cần những tình huống đột biến như vậy để tạo ra khác biệt. Raya bị đánh bại nhưng cầu thủ Liverpool bị phạt việt vị. (Ảnh: Reuters)

Hậu vệ Liverpool chủ quan bị Madueke vượt qua nhưng thủ môn Alisson kịp thời lao ra ngăn chặn tiền đạo Arsenal.

Gravenberch lần hiếm hoi có khoảng trống ở trung lộ nhưng anh lại sút xa không trúng khung thành.

Những phút đầu hiệp 2 không khác diễn biến trước đó. Rất nhiều tình huống tranh chấp và áp sát liên tục khiến các cầu thủ tấn công của cả 2 đội bóng đều gặp khó. Ekitike giống như Gyokeres bên kia chiến tuyến chưa có cơ hội nào. (Ảnh: Reuters)

Liverpool chưa thay người.

Liverpool và Arsenal giằng co quyết liệt, rất thận trọng. Số liệu thống kê hiệp 1

Gyokeres làm tường tốt cho Timber dứt điểm, sau đó là Calafiori nhưng Arsenal chỉ kiếm được phạt góc.

Raya chuyền dài rất vừa tầm cho Madueke. Tiền đạo người Anh cắt vào trong và dứt điểm, nhưng Kerkez vẫn kịp cản phá chịu phạt góc. Cả Liverpool và Arsenal đều luôn trong trạng thái sẵn sàng tận dụng những khoảnh khắc sơ hở của đối phương. Madueke tạo ra nhiều mối đe dọa hơn so với Martinelli ở cánh đối diện. (Ảnh: Reuters)

Van Dijk cướp được bóng sau pha chuyền khó của Raya. Tuy nhiên, các hậu vệ Arsenal kịp sửa sai cho đồng đội, chặn được đường chuyền của Van Dijk và cú sút sau đó của Mac Allister.

Trận đấu vẫn diễn ra cân bằng. Cả 2 đội đều đang chờ sai lầm của đối thủ. Có vài pha bóng sơ suất nhưng Liverpool và Arsenal vẫn kiểm soát được tình hình.

Madueke sút không mạnh nhưng rất hiểm hóc khiến thủ môn của Liverpool vất vả cản phá. Madueke là vị trí sáng nước nhất trên hàng công của Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Sau 20 phút, trận đấu vẫn thừa sự quyết liệt, nhiều tranh chấp nhưng rất ít tình huống tấn công.

Gakpo không tìm thấy khe hở để phối hợp và tung ra cú sút xa không trúng đích. Arsenal phòng ngự rất chặt chẽ.

Cả Liverpool và Arsenal đều nhập cuộc thận trọng, chơi chậm và tranh chấp nhiều. Cầu thủ Liverpool và Arsenal rất tích cực đuổi bóng, tranh chấp. (Ảnh: Reuters)

Arsenal gặp tổn thất ngay ở phút thứ 5. Saliba bị đau sau pha va chạm rất nhẹ với Ekitike, có lẽ do tư thế tiếp đất. Cristhian Mosquera (3) vào sân.

Arsenal (áo trắng) giao bóng.

Arsenal (4-3-3) Thủ môn: David Raya (1); Hậu vệ: Jurrien Timber (12), William Saliba (2), Gabriel Magalhaes (6), Riccardo Calafiori (33); Tiền vệ: Mikel Merino (23), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41); Tiền đạo: Noni Madueke (20), Viktor Gyokeres (14), Gabriel Martinelli (11).

Liverpool (4-2-3-1) Thủ môn: Alisson Becker (1); Hậu vệ: Dominik Szoboszlai (8), Ibrahima Konate (5), Virgil van Dijk (4), Milos Kerkez (6); Tiền vệ: Alexis Mac Allister (10), Ryan Gravenberch (38); Tiền vệ công: Mohamed Salah (11), Florian Wirtz (7), Cody Gakpo (18); Tiền đạo: Hugo Ekitike (22).

Nhận định Liverpool vs Arsenal Cả Liverpool và Arsenal đều khởi đầu mùa giải xuất sắc với 2 trận toàn thắng. Liverpool thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với 7 lần sút tung lưới đối thủ, mỗi trận đều ghi không dưới 3 bàn. Arsenal tiếp tục chứng minh họ là đội phòng ngự hay nhất giải khi chưa nhận bàn thua nào. Gyokeres khai hỏa ở trận thắng Leeds United. (Ảnh: Reuters) Trong cuộc đối đầu trên sân Anfield, cơ hội thắng của 2 đội được đánh giá ở mức chênh lệch không cao. Soccerway nhận định tỷ lệ thắng của Liverpool là 40%, khả năng Arsenal giành chiến thắng là 31%. Đây xứng đáng được kỳ vọng là trận Super Sunday đích thực đầu tiên của mùa giải. Sức mạnh của Liverpool vẫn nằm ở hàng công. Hugo Ekitike hòa nhập rất nhanh, trong khi Mohamed Salah duy trì phong độ ổn định. Các cổ động viên của đội chủ sân Anfield chỉ có chút sốt ruột khi Florian Wirtz chưa hòa nhập tốt. Vấn đề đáng lo hơn đối với Liverpool nằm ở hàng thủ. Trong 2 trận liên tiếp, họ đều để đối thủ (Bournemouth, Newcastle) chọc thủng lưới 2 lần. Tình hình của Arsenal ngược lại. Họ vẫn phòng ngự chắc chắn với hàng thủ ổn định cả về nhân sự, phong độ. Tuy nhiên, khâu tấn công của "Pháo thủ" vẫn còn trục trặc. Khả năng ghi bàn của Arsenal sẽ bị thử thách thực sự khi không có Martin Odegaard và Bukayo Saka (chấn thương). Tân binh Eberechi Eze cũng chưa góp mặt trong đội hình chính. Arsenal sẽ chơi ở thế "cửa dưới" trong trận này.