Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-3 Đức

Việt Nam 0 18 17 21 Đức 3 25 25 25

21-25 Đội tuyển Đức ghi điểm quyết định bằng pha đánh ngắn.

20-23 Thanh Thúy đập lách chắn thành công. Đội tuyển Việt Nam lần đầu chạm điểm 20 trong trận đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy cố gắng. (Ảnh: FIVB)

18-22 Thanh Thúy giúp đội tuyển Việt Nam có điểm thứ 18, bằng với set 1.

14-18 16 trong 45 điểm của đội tuyển Việt Nam đến từ những pha đánh lỗi của đối thủ.

12-14 Straube đánh ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam vẫn bám đuổi đối thủ với khoảng cách 2 điểm.

8-12 Đội tuyển Đức ghi liền 6 điểm. Thanh Thúy vẫn chọn phương án vào đà đập mạnh dù bị hàng chắn đối thủ bắt bài.

8-6 Sau 2 pha đánh ra ngoài liên tiếp, Sarah Straube ngắt chuỗi lên điểm của đội tuyển Việt Nam bằng pha xử lý thông minh.

6-5 Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đối thủ, sau 3 pha tấn công liên tiếp của Thanh Thúy. Chủ công số 3 là cây ghi điểm tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trận này. Đội tuyển Việt Nam săn từng điểm đầy khó khăn. (Ảnh: FIVB)

4-5 Nguyễn Thị Uyên ghi điểm ở vị trí số 4. Cú bật nhảy có độ cao lên 2m87.

1-2 Điểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là cú đánh ra ngoài của cầu thủ Đức.

0-1 Kiều Trinh tấn công không vượt được chắn đôi của đội tuyển Đức.

17-25 Đồng đội chuyền xấu khiến Thanh Thúy đánh hỏng trong tư thế không thuận lợi. Đội tuyển Đức thắng hiệp thứ hai.

15-24 Đội tuyển Việt Nam cứu được 3 set point. Đội Đức hội ý sau khi liên tiếp mắc lỗi. Đội tuyển Việt Nam liên tiếp ghi điểm. (Ảnh: FIVB)

12-23 Những pha dứt điểm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường không đủ lực để làm khó hàng chắn cũng như hàng sau của đối thủ.

8-18 Ở chiều ngược lại, hàng chắn của đội tuyển Việt Nam không hiệu quả trước các bài tấn công biến hóa của đối thủ.

6-15 Bích Thủy ghi điểm bằng cú đánh xuyên chắn ở giữa lưới. Đội tuyển Việt Nam đang gặp khó với hàng chắn của đối thủ và có rất ít cơ hội như vậy. 3 vận động viên bám chắn của đội tuyển Đức phán đoán tình huống rất tốt. (Ảnh: FIVB)

5-11 Thanh Thúy ngắt chuỗi lên điểm của đội Đức.

4-10 Emilia Weske (13) và Lina Alsmeier (9) là 2 vận động viên ghi điểm nhiều nhất của đội tuyển Đức. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc phối hợp tấn công.

3-5 Thanh Thúy đập lách chắn đôi ở vị trí số 4.

1-3 Kiều Trinh ghi điểm đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2.

18-25 Đội tuyển Đức ghi điểm kết thúc set 1.

17-23 Các tay đập của đội tuyển Đức không phải lúc nào cũng bật cao và đập mạnh. Họ quan sát và xử lý lách chắn cũng rất linh hoạt. Đội Đức tấn công rất đa dạng. (Ảnh: FIVB)

16-21 Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hội ý lần thứ 2 trong set 1, sau khi Thanh Thúy đánh ra ngoài.

15-18 Cầu thủ Đức phát bóng ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi đối thủ.

10-10 Đội tuyển Việt Nam ghi 3 điểm liên tiếp sau khi hội ý.

7-9 Marie Scholzel (số 14) với tầm bật nhảy cao và dứt điểm uy lực là tay đập rất lợi hại của đội tuyển Đức ở vị trí đối chuyền.

4-4 Lâm Oanh và Bích Thủy phối hợp rất hay. Phụ công số 25 ghi điểm khi hàng chắn của đối thủ chưa kịp thiết lập.

1-1 Lâm Oanh phát bóng. Lina Alsmeier ghi điểm đầu tiên bằng cú đập mạnh khiến Khánh Đang không thể phòng thủ. Như Quỳnh gỡ điểm bằng pha đẩy bóng dưới chắn quen thuộc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân với đội hình quen thuộc gồm Trần Thị Thanh Thúy (3), Hoàng Thị Kiều Trinh (11), Nguyễn Thị Trinh (15), Vi Thị Như Quỳnh (16), Đoàn Thị Lâm Oanh (19), Trần Thị Bích Thủy (25) và libero Nguyễn Khánh Đang (12).

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức trên kênh nào? Chưa có đơn vị truyền hình nào sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) 2025 tại Việt Nam. Báo Điện tử VTC News cập nhật trực tiếp diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Đức diễn ra lúc 17h hôm nay (25/8).