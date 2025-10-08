Trực thăng quân sự mang 4 tấn hàng hoá cứu trợ đến vùng lũ Lạng Sơn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục điều động thêm một trực thăng để tăng cường vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân tại các khu vực đang bị cô lập. Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Vũ trang Nhân dân, kịp thời đưa hàng cứu trợ đến với đồng bào vùng lũ, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.