Trực thăng quân sự mang 4 tấn hàng hoá cứu trợ đến vùng lũ Lạng Sơn

Sáng 8/10, hai chuyến bay cứu trợ đầu tiên của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) xuất phát từ Sân bay Gia Lâm, mang theo hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu hướng đến các khu vực đang bị cô lập do mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, có mặt tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để chỉ đạo, kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ bay cứu trợ, bảo đảm công tác vận chuyển hàng hóa diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng kế hoạch.
Hai chiếc trực thăng mang theo khoảng 4 tấn hàng cứu trợ, gồm lương khô, mì tôm và nước sạch, hướng tới các khu vực đang bị cô lập do mưa lũ tại tỉnh Lạng Sơn.
Theo kế hoạch, chuyến thứ nhất cất cánh lúc 9h50, hành trình Gia Lâm – Văn Nham (Lạng Sơn) và chuyến thứ hai rời sân bay lúc 10h20, bay tới Yên Bình (Lạng Sơn).
Sau hơn một giờ bay, hai chiếc trực thăng tiếp cận khu vực bị cô lập tại Lạng Sơn, sẵn sàng triển khai phương án thả hàng cứu trợ xuống cho người dân.
Sau khi phát hiện một bãi đất trống cao ráo, an toàn, chiếc trực thăng lập tức hạ độ cao và thả các nhu yếu phẩm xuống khu vực này.
Tiếp tục nhiệm vụ, các trực thăng liên tục thực hiện các lượt thả hàng tại những vị trí trọng yếu, bảo đảm nhu yếu phẩm được chuyển đến tay người dân nhanh chóng, kịp thời và an toàn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng do nước lũ.
Sau gần bốn giờ thực hiện nhiệm vụ trên không, hai chiếc trực thăng đã hoàn thành việc vận chuyển và thả thành công 4 tấn hàng cứu trợ, sau đó trở về căn cứ an toàn, khép lại chuyến bay đầy nỗ lực và trách nhiệm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục điều động thêm một trực thăng để tăng cường vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân tại các khu vực đang bị cô lập. Hoạt động này thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Vũ trang Nhân dân, kịp thời đưa hàng cứu trợ đến với đồng bào vùng lũ, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.