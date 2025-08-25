Đóng

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa phòng không mới giữa lúc Mỹ - Hàn Quốc tập trận

(VTC News) -

Ngày 23/8, Triều Tiên thử nghiệm 2 loại tên lửa phòng không mới công nghệ “đặc biệt,” làm gia tăng căng thẳng quân sự tại khu vực Đông Bắc Á.

NGÂN LINH
