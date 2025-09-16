Triệt phá nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' lên tới gần 1.600%/năm

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh, triệt xóa thành công nhóm tín dụng đen hoạt động tinh vi trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhiều đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú tại Đà Nẵng, lập trang Facebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, tạo nhiều tài khoản Zalo, phát tờ rơi quảng cáo để dụ dỗ người vay.

2 trong số 4 đối tượng trong đường dây tín dụng đen bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng nhưng trừ trước 5–10% “phí dịch vụ” và 2 ngày lãi suất. Người vay phải trả góp hàng ngày vào tài khoản do kẻ cầm đầu quản lý.

Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi gồm: Chu Đình Huy (SN 1995), Chu Tâm Dương (SN 2003), Chu Hữu Đông (SN 1995, cùng trú xã Vật Lại, TP Hà Nội) và Hoàng Khánh Duy (SN 2002, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Đây là những đối tượng trực tiếp tham gia cho vay nặng lãi, dưới sự điều hành của kẻ cầm đầu chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Thi Thu Hien”.

Tang vật bị thu giữ.

Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm, cao gấp 79 lần mức quy định. Nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều điện thoại, xe máy và hàng loạt giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.