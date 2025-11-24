Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

(VTC News) -

Diễn ra trong hai ngày 20-21/11 và đánh dấu hành trình 10 năm tổ chức, Hội nghị chia sẻ gần 100 báo cáo khoa học, cập nhật đa dạng góc nhìn, những tiến bộ y học và sáng kiến đổi mới của lĩnh vực y tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề - Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng.

Trọng tâm của hội nghị năm nay là làm rõ cách tích hợp AI một cách hiệu quả vào quy trình chẩn đoán, điều trị và quản lý chất lượng bệnh viện, hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bên cạnh đó, các chuyên đề cũng cập nhật xu hướng y tế toàn cầu, những mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững trong thời đại kỹ thuật số và hướng đi cho y học chính xác trong tương lai gần.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 là cầu nối hợp tác trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu y học, hướng tới một nền y học chính xác, toàn diện và nhân văn hơn.

Hội nghị năm 2025 tiếp tục là minh chứng cho cam kết của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ trong việc tiên phong đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu – đào tạo, góp phần định hình tương lai của nền y học Việt Nam trong kỷ nguyên số.