Tránh giao mỏ nguyên vật liệu xây dựng cho tư nhân, để xảy ra găm hàng, đội giá

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung trên khi phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, diễn ra sáng 20/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Với vai trò, vị trí, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Thủ tướng đề nghị vùng Đồng bằng sông Hồng cần phát huy "3 tiên phong".

Thứ nhất, tiên phong, đi đầu, đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, tiên phong, đi đầu, gương mẫu trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tiên phong trong xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tăng cường củng cố niềm tin, hiệu quả của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để phát huy hiệu quả "3 tiên phong" nói trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát các điểm nghẽn thể chế liên quan tất cả các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên, đấu thầu đấu giá, đầu tư, liên kết vùng, phát triển hạ tầng…để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, đề xuất Quốc hội trong Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Về phát triển hạ tầng, nhất là về giao thông, viễn thông, năng lượng, văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế…,Thủ tướng lưu ý phát triển từng địa phương đồng thời liên kết với nhau để khai thác hiệu quả nhất hạ tầng dùng chung.

Về tài nguyên, nhất là nguyên vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ các dự án trọng điểm, Thủ tướng nhấn mạnh phải quan điểm tài nguyên là sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

"Do đó, việc sử dụng, phân bổ, định đoạt giá cả là do Nhà nước theo nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng và có sự quản lý của Nhà nước. Không để tình trạng giao các mỏ nguyên vật liệu xây dựng thông thường cho tư nhân rồi để xảy ra găm hàng, đội giá", Thủ tướng nêu rõ.

Về quy hoạch, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của địa phương để bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, vừa có quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, vừa có quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương và mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan phải chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, loại bỏ thủ tục rườm rà.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh huy động nguồn lực hợp tác công tư, triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Vùng Đồng bằng sông Hồng cần vận dụng sáng tạo các cơ chế BT, BOT trong phát triển hạ tầng; huy động tổng đầu tư toàn xã hội mạnh mẽ, bảo đảm tiếp cận bình đẳng các tài nguyên của đất nước; giải phóng mặt bằng theo quy định, quy hoạch, tiến độ các dự án lớn, tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng.

Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quán triệt, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các nghị quyết Quốc hội, Chính phủ.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng đề cập là giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường; làm tốt công tác an sinh xã hội; phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; kết nối, phát huy, khai thác hiệu quả các con đường di sản trong vùng.

Thủ tướng lưu ý cần phát huy kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua, cần tiếp tục tăng nguồn cung nhà ở, các dự án bất động sản, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội…bởi đây là khu vực có nhu cầu nhà ở, nhà ở xã hội rất lớn; các địa phương chủ động, ban hành các chính sách theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh việc chủ động đẩy mạnh liên kết các địa phương trong vùng và liên kết với các vùng khác, mở rộng kết nối quốc tế, Thủ tướng gợi ý tỉnh Quảng Ninh triển khai ngay Khu hợp tác kinh tế qua biên giới để kết nối với thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Ngoài ra, vùng Đồng bằng sông Hồng cần thúc đẩy quản trị và con người thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xác định con người và cán bộ là yếu tố quyết định...