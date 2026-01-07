TP.HCM xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sáng 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất điều chỉnh dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sang hình thức đầu tư công.

Dự án thuộc nhóm A, cấp quyết định chủ trương là HĐND TP.HCM, cấp quyết định đầu tư là UBND TP.HCM. Tổng vốn đầu tư khoảng 5.063 tỷ đồng. Trong đó, phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng, phần xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 khoảng 3.678,6 tỷ đồng.

Cầu Thủ Thiêm 4 là dự án cấp thiết, khi hoàn thành sẽ kết nối khu Nam TP với Khu đô thị Thủ Thiêm đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng. (Ảnh: Lương Ý)

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, cầu Thủ Thiêm 4 là công trình hạ tầng chính trong khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm, gồm 4 tuyến đường chính, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc, đường Nguyễn Cơ Thạch hiện đã cơ bản hoàn thành.

Hiện nay, KĐT mới Thủ Thiêm chỉ kết nối giao thông với khu trung tâm thành phố và khu Đông, chưa kết nối được với khu Nam, làm gia tăng áp lực giao thông lên đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Tất Thành.

Vì vậy, cầu Thủ Thiêm 4 được TP.HCM xác định là dự án cấp thiết, ưu tiên đầu tư. Trước đây, dự án được đề xuất hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) hợp đồng BT có sự tham gia của Nhà nước, với tổng vốn khoảng hơn 5.300 tỷ đồng; phương thức thanh toán có chuyển giao một số quỹ đất cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, pháp lý và khả năng thu hút nhà đầu tư. TP.HCM nhận thấy việc đầu tư theo hình thức đầu tư công là cần thiết, đảm bảo nguồn đất cho thành phố. Trên cơ sở rà soát, UBND TP.HCM quyết định chuyển đổi sang phương thức đầu tư công.

HĐND TP.HCM tại kỳ họp chuyên đề cuối năm 2025 cũng đã thông qua chủ trương xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 bằng hình thức đầu tư công.

Khu vực dự kiến xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là trục giao thông lớn, đông đúc xe cộ, kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với các tuyến đường rộng, cao ốc hiện đại.

Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Theo thiết kế, Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Công trình có quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60km/h.

Khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu Nam TP.HCM với KĐT Thủ Thiêm, khu Đông TP và trung tâm, mà còn chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu như: Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ. Dự án góp phần giải quyết ùn tắc giao thông khu vực, tạo nên hệ thống giao thông liên vùng khép kín với nút giao An Phú, Quốc lộ 50, đường Vành đai 2, 3...