TP.HCM bàn 7 nội dung quan trọng, có Trung tâm hành chính mới 26 tầng

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 7/1, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, Hội nghị sẽ bàn 7 nội dung quan trọng.

Một trong các nội dung đó là cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo phương thức PPP (hợp đồng BT) và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng bàn về dự thảo Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Báo SGGP)

Hai nội dung quan trọng khác được bàn tại Hội nghị này là ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị Hành chính TP.HCM và Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Ngoài ra, báo cáo thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại Đề án số 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; cùng nhiều một số nội dung quan trọng khác, cũng được bàn, thảo luận tại kỳ họp này.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, các nội dung trên đều thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố và nội dung trình hội nghị đã được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện trên nhiều khía cạnh, trước khi đưa ra thảo luận.

Hội nghị cũng thể hiện quyết tâm và khát vọng của Đảng bộ TP.HCM trong việc phấn đấu đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của cả nước; đồng thời là đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế…

Tại Hội nghị Thành ủy lần 3, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM cho ý kiến về phương án đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu.

Thông tin thêm về dự án cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Thành phố có ý tưởng làm sao có tuyến đường giao thông kết nối TP.HCM với Vũng Tàu. Xét về bản đồ TP.HCM mới, có hai nơi có thể đi được: Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, nhưng làm được rất khó.

Còn từ Cần Giờ đến Bãi Trước, Bãi Sau của Vũng Tàu chỉ khoảng 13-14km, lãnh đạo TP.HCM bàn với các nhà đầu tư chiến lược, đồng ý xây dựng cầu vượt biển 6 làn xe, từ điểm xa nhất dự án là khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh, khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ xa, hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

TP.HCM sau sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển hết sức cấp thiết. Việc đầu tư xây dựng đường kết nối Vũng Tàu có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển của TP.

Tập đoàn Vingroup đầu tháng 12/2025 cũng đã có tờ trình UBND TP.HCM về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là dự án trọng điểm, cấp bách kết nối khu Nam TP với Thủ Thiêm và trung tâm TP.HCM.

Báo cáo cho biết dự án có điểm đầu nằm trên đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ). Điểm cuối tại vị trí giao nhau giữa đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình giao đường 30/4 thuộc phường Tam Thắng (Vũng Tàu).

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 104.410 tỷ đồng, lộ trình triển khai bắt đầu từ quý I/2026 và hoàn thành, vận hành vào năm 2029.

Với KĐT mới Thủ Thiêm, tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các Sở, ngành TP trong năm nay phải tập trung hoàn thiện xử lý các phần việc còn tồn đọng của Thủ Thiêm, để tập trung phát triển Khu đô thị mới này xứng tầm.

Trong khi đó, cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là dự án trọng điểm, cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, với tổng mức vốn hơn 5.000 tỷ đồng. Cây cầu có chiều dài 2,16km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thiện đầu tư, xây dựng KĐT mới Thủ Thiêm xứng tầm trước năm 2030.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu Nam TP (Quận 7 cũ) về Thủ Đức cũ, về trung tâm thành phố, mà còn chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu như Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ.

Dự án dự kiến được khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào quý IV/2028.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất phương án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách TP với tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng.