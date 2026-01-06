TP.HCM bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số cho năm 2026

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 chiều 6/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết năm 2025, tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của TP.HCM đạt 7,53%; nếu không tính dầu khí thì mức tăng trưởng là 8,03%.

Ông Được đánh giá TP.HCM đã đi qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Tuy nhiên, đánh giá chung năm 2025 - cuộc sống người dân ổn định, bộ mặt đô thị được cải thiện nhờ tăng cường đầu tư hạ tầng, an ninh trật tự được giữ vững.

TP.HCM đón nhiều du khách đến tham quan, đến làm ăn và sinh sống. Môi trường đầu tư dần cải thiện và ngày càng hấp dẫn hơn, nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đến thành phố đầu tư và mở rộng đầu tư.

Dù vậy, thành phố vẫn đang đối mặt với những hạn chế cần phải giải quyết như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và vấn nạn ma túy.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp.

Đáng chú ý là giải ngân đầu tư công không hoàn thành 100% như mục tiêu đề ra. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, nếu làm tốt hơn việc giải ngân đầu tư công thì tăng trưởng kinh tế của thành phố không dừng lại ở con số 8,03%.

"Chúng ta có thừa vốn nhưng giải ngân không được là vấn đề rất đáng suy nghĩ. Giải phóng mặt bằng là nguyên nhân lớn nhất làm chậm giải ngân đầu tư công, phải suy nghĩ giải pháp khắc phục ngay thời gian tới", ông Được nói.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP.HCM, cho biết tăng trưởng GRDP quý 4/2025 đạt đến 9,03%, nếu không tính dầu khí là tăng 9,12%. Đây là mức tăng rất cao của TP.HCM.

Lý do tăng trưởng GDP của TP chỉ đạt 7,53%, theo ông Hoàng, hoạt động sản xuất kinh doanh dầu khí trong năm 2025 giảm đến 2,4% làm tăng trưởng GDP của TP.HCM bị kéo giảm xuống 0,5 điểm phần trăm.

"Giá dầu phụ thuộc vào biến động của thị trường thế giới còn hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, kế hoạch khai thác do Trung ương điều tiết, không thuộc phạm vi quản lý, điều hành của TP.HCM, không phản ánh hiệu quả điều hành của chính quyền TP. Việc không tính dầu khí vào GDP của TP.HCM là cần thiết, sẽ phản ánh chính xác hơn hiệu quả điều hành và tăng trưởng của TP.HCM", ông Nguyễn Khắc Hoàng nói.

Bên cạnh đó, 3 động lực chính của kinh tế TP.HCM năm qua là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư chỉ có tiêu dùng tăng trưởng tốt còn đầu tư và xuất khẩu gặp nhiều thách thức.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá năm 2025 là năm cuộc sống người dân ổn định, bộ mặt đô thị được cải thiện nhờ tăng cường đầu tư hạ tầng, an ninh trật tự được giữ vững.

Như giải ngân đầu tư công của TP.HCM năm 2025 dù đạt 74,8% chỉ tiêu Chính phủ giao, với kế gần 90.000 tỷ đồng là con số cao, nhưng nếu thực hiện tốt hơn thì con số tăng trưởng sẽ rất lớn. Hay xuất khẩu trong năm chỉ tăng trưởng đạt 7%. Hai động lực này đã ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng của TP.

Tuy nhiên, theo Trưởng Thống kê TP.HCM, tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2025 có sự phục hồi rõ nét và quý sau tăng cao hơn quý trước.

Bằng chứng là đầu năm 2025, nhiều dự báo tăng trưởng kinh tế của TP.HCM nửa cuối năm sẽ ảnh hưởng mạnh do tác động thuế quan từ Mỹ, nhưng TP.HCM đã làm điều ngược lại. 6 tháng đầu năm chỉ tăng trưởng hơn 6% nhưng 6 tháng cuối năm lại tăng trưởng gần 8,5%. Kết quả này khẳng định sự phục hồi kinh tế của TP ngày càng vững chắc.

Đặc biệt quý cuối năm tăng tốc mạnh, tạo đà cho tăng trưởng của năm 2026, với quy mô kinh tế của TP hiện nay chiếm đến 23,11% GDP cả nước.

Người đứng đầu cơ quan Thống kê TP.HCM giải thích thêm, do quy mô kinh tế của TP.HCM rất lớn nên để có 1% tăng trưởng GDP của TP.HCM là cả một sự chắt chiu.

Theo giá trị so sánh hiện nay, 1% tăng trưởng của TP.HCM tạo nên giá trị khoảng 18.442 tỷ đồng, lớn hơn GDP của một số tỉnh không sắp xếp. Và 1% tăng trưởng GDP của TP.HCM thì các TP trực thuộc Trung ương khác như Hà Nội phải tăng 2%, Hải Phòng tăng 5%, Cần Thơ tăng 13,5%, Đà Nẵng tăng 12%...

Giải ngân đầu tư công vẫn là thách thức lớn của TP.HCM, khi năm 2025 chỉ đạt khoảng 74%.

Ngành Thống kê Thành phố dự báo tăng trưởng năm 2026 của TP.HCM ở mức 8-9%; thành phố đang phấn đấu đạt từ 10%, để tạo đà vững chắc cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đề ra, theo ông Hoàng, quá trình chuyển đổi kinh tế của TP.HCM phải mạnh mẽ, rõ nét hơn, tăng năng suất lao động và sớm định hình động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó, mức tăng trưởng của từng ngành phải thật sự cụ thể, nỗ lực, như nông nghiệp phải tăng trên 3%, công nghiệp trên 10%; dịch vụ tăng 11% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng khoảng 880.000 tỷ đồng. Con số này năm 2025 mới đạt 705.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, giải ngân đầu tư công phải hoàn thành 100% và dư nợ tín dụng sẽ ở mức trên 15%. Ông Hoàng lưu ý giữ nhịp tăng trưởng của quý 4/2025.

"Quý cuối năm tăng trưởng của TP.HCM trên 9% thì quý 1/2026 cũng giữ nhịp này, tránh chu kỳ lặp lại từ sau dịch COVID-19 đến nay, tăng trưởng kinh tế của thành phố cứ 6 tháng đầu năm rất thấp nhưng cuối năm tăng cao", Trưởng Thống kê TP.HCM nói thêm.