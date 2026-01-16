TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khu vực trung tâm đến các khu dân cư, từ những trục đường lớn đến các tuyến hẻm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo đồng bộ, tạo nên không gian trang nghiêm, thể hiện tinh thần hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Tại các tuyến đường trung tâm và các trụ sở… nhiều pano, áp phích cỡ lớn mang thông điệp chào mừng Đại hội Đảng XIV được lắp đặt nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Theo ghi nhận, công tác trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại nhiều khu vực, hòa cùng nhịp sống thường nhật của người dân thành phố. Không khí chào mừng Đại hội hiện diện rõ nét giữa dòng xe cộ tấp nập.
Không chỉ trên các trục đường lớn, tại nhiều khu dân cư ở khu vực trung tâm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước nhà dân, trong các con hẻm, tạo cảm giác gần gũi và lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội từ không gian công cộng đến đời sống cộng đồng.
Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ tại nhiều không gian công cộng.