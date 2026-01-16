Đóng

TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Những ngày này, nhiều tuyến đường tại TP.HCM được trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hòa chung không khí của cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diện mạo đô thị TP.HCM những ngày qua trở nên rực rỡ, trang trọng với sắc đỏ chủ đạo của cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khu vực trung tâm đến các khu dân cư, từ những trục đường lớn đến các tuyến hẻm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo đồng bộ, tạo nên không gian trang nghiêm, thể hiện tinh thần hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại các tuyến đường trung tâm và các trụ sở… nhiều pano, áp phích cỡ lớn mang thông điệp chào mừng Đại hội Đảng XIV được lắp đặt nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Ở các không gian công cộng như phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực Cung Văn hóa Lao động, hệ thống màn hình điện tử, bảng tuyên truyền được bố trí với nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận, góp phần lan tỏa thông tin về Đại hội Đảng.

Theo ghi nhận, công tác trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ tại nhiều khu vực, hòa cùng nhịp sống thường nhật của người dân thành phố. Không khí chào mừng Đại hội hiện diện rõ nét giữa dòng xe cộ tấp nập.

Không chỉ trên các trục đường lớn, tại nhiều khu dân cư ở khu vực trung tâm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước nhà dân, trong các con hẻm, tạo cảm giác gần gũi và lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội từ không gian công cộng đến đời sống cộng đồng.

Các hoạt động tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ tại nhiều không gian công cộng. 

Việc trang trí cờ hoa, pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng góp phần làm cho không gian đô thị TP.HCM thêm khang trang, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin của người dân thành phố đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Lương Ý
