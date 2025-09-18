TP.HCM lắp đặt đèn âm vỉa hè giúp người dân sang đường dễ dàng

(VTC News) -

TP.HCM thí điểm hệ thống đèn âm vỉa hè tại nhiều giao lộ trung tâm. Đây được xem là giải pháp mới nhằm hỗ trợ người đi bộ sang đường thuận lợi, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành tín hiệu giao thông.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đêm 17/9 tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi (phường Sài Gòn), người đi bộ nghiêm túc chấp hành theo tín hiệu phát ra từ các cụm đèn LED gắn chìm dưới mặt vỉa hè.

Hệ thống này hoạt động đồng bộ với đèn tín hiệu trên trụ: khi đèn giao thông chuyển đỏ, cụm đèn dưới vỉa hè đồng loạt bật xanh để báo hiệu người đi bộ có thể sang đường; ngược lại, khi phương tiện được phép lưu thông, đèn dưới vạch đi bộ lập tức chuyển đỏ để người đi bộ dừng lại.

Đèn âm vỉa hè chuyển xanh, người đi bộ qua đường dễ dàng.

Ánh sáng phát ra từ mặt đất rõ ràng và trực quan, giúp người dân dễ nhận biết thời điểm an toàn để qua đường.

“Trước đây, mỗi lần sang đường tôi phải ngước lên nhìn đèn tín hiệu, giờ chỉ cần quan sát ngay dưới chân. Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi. Nếu được nhân rộng khắp TP.HCM thì quá tiện lợi”, anh Lê Lâm Vũ, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ.

Không chỉ người dân địa phương, du khách cũng tỏ ra hào hứng với thay đổi này. Chị Ngọc Bích, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi đi cùng nhóm bạn vào Sài Gòn du lịch, ai cũng bất ngờ với hệ thống đèn ngay trên vỉa hè. Vừa dễ nhìn, vừa thuận tiện, lại giúp người đi bộ an toàn hơn”.

Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, đèn âm vỉa hè lập tức chuyển sang đỏ, người đi bộ qua đường dừng lại để các phương tiện di chuyển.

Theo chị Thuỷ, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM, việc áp dụng đèn âm vỉa hè không chỉ nhắc nhở phương tiện tuân thủ tín hiệu mà còn khiến người đi bộ ý thức rõ hơn khi sang đường. “Mô hình này giúp giảm nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại các nút giao đông đúc”, chị nói.

Hệ thống đèn âm vỉa hè mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Ngoài việc tăng khả năng nhận diện tín hiệu, mô hình còn phát huy hiệu quả trong những tình huống tầm nhìn hạn chế như mưa lớn, xe cộ che khuất hoặc với người cao tuổi, người có thị lực kém không thể quan sát đèn tín hiệu trên cao.

Đèn âm vỉa hè phát sáng trong đêm, giúp du khách đi bộ thuận lợi trong việc quan sát cũng như chấp hành luật giao thông.

Trước đó, từ cuối tháng 5/2025, TP.HCM đã lắp đặt cụm đèn âm vỉa hè đầu tiên tại vạch đi bộ trước số 18 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Sau thời gian ngắn thí điểm, hiệu quả được ghi nhận khi người dân có xu hướng tuân thủ tín hiệu tốt hơn. Từ thành công ban đầu, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục triển khai tại giao lộ Lê Lợi – Pasteur, nơi có lưu lượng người đi bộ đông, gần các trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí.

Việc lắp đặt đèn âm vỉa hè tại trung tâm TP.HCM giúp người đi bộ sang đường thuận tiện, an toàn hơn.

Thực tế cho thấy, hệ thống đèn âm vỉa hè đang mang lại trải nghiệm tích cực cho người dân và du khách. Nhiều ý kiến kỳ vọng giải pháp sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các giao lộ trọng điểm, đặc biệt ở khu vực đông người qua lại, qua đó góp phần nâng cao an toàn và hình ảnh đô thị văn minh của TP.HCM.