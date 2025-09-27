Đóng

TP.HCM lần đầu gắn đèn tín hiệu dưới chân người đi bộ

(VTC News) -

Lần đầu tiên đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt âm sát vỉa hè giúp người đi bộ nhận biết để qua đường dễ dàng tại một số tuyến phố trung tâm TP.HCM.

Như Thuý
