Ô tô dừng đèn đỏ quá vạch sơn bị xử phạt thế nào?

(VTC News) -

Cụ thể, ô tô dừng đèn đỏ vượt quá vạch sơn “dừng lại” hoặc chèn bánh xe lên vạch sẽ bị xử phạt về lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. Mức phạt áp dụng là từ 400.000 - 600.000 đồng.

Ô tô dừng đèn quá vượt quá vạch sơn tại nút giao có thể bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 20 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Trường hợp hành vi này bị xác định là vượt đèn đỏ (tức đi hẳn qua vạch, tiến vào khu vực giao nhau khi tín hiệu đỏ bật sáng), tài xế có thể bị xử phạt nặng hơn: từ 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức xử phạt còn tăng nặng theo quy định.

Do đó, các chuyên gia giao thông lưu ý, vạch dừng trước đèn đỏ là ranh giới bảo đảm an toàn tại nút giao. Việc tuân thủ đúng vạch dừng không chỉ tránh bị xử phạt mà còn giúp giữ trật tự, giảm nguy cơ va chạm tại các giao lộ đông phương tiện.