TP.HCM có thêm hơn 6,5 triệu m² đất làm nhà ở thương mại

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục 54/74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn (đợt 1) theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo Nghị quyết, tổng diện tích các khu đất hơn 6,5 triệu m², trong đó có hơn 212.800 m² đất trồng lúa sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trong 54 khu đất này, có đến 48 khu đất thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); 6 khu đất còn lại thuộc TP.HCM (cũ) ở các phường Phước Long, khu vực Bình Chánh, Nhà Bè.

Hầu hết các khu đất này được nhà đầu tư đề xuất xây dựng các khu nhà ở sinh thái, nhà ở cao cấp, biệt thự, khu phức hợp thương mại kết hợp căn hộ cao cấp, khu căn hộ cao cấp, chung cư cao tầng. Chỉ có một dự án xây dựng chung cư nhà ở xã hội và thương mại tại phường Tam Long (TP Bà Rịa cũ).

TP.HCM đã thông qua danh mục 54 khu đất với hơn 6,5 triệu m² thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171. (Ảnh minh họa)

Trước đó, UBND TP.HCM đề xuất 74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Tuy nhiên, có 20 khu đất chưa đảm bảo tính pháp lý, UBND thành phố sẽ rà soát lại, xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo HĐND TP.HCM, trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND thành phố sẽ báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND TP, chậm nhất trong tháng 10/2025.

HĐND TP.HCM giao UBND TP chỉ triển khai các dự án khi đáp ứng đầy đủ quy định về quy hoạch, đất đai, đầu tư, nhà ở và kinh doanh bất động sản; đảm bảo công khai, minh bạch, khả thi, tránh lãng phí, trục lợi chính sách hoặc gây khiếu nại phức tạp.

Trong phần thảo luận tại kỳ họp thứ IV sáng 29/9, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự đồng thuận với nghị quyết này sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP.

Hầu hết các khu đất nằm tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và đầu tư các khu nhà ở cao cấp.

Đại biểu Lê Đình Thắng cho rằng việc HĐND thành phố thông qua danh mục 54 dự án là tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư. Song theo ông Thắng, thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để dự án triển khai, thay vì “mở ra rồi lại thắt lại” ở khâu giấy tờ, thủ tục.

Đại biểu Trần Thành Trọng cũng kỳ vọng nghị quyết sẽ giúp thành phố giải tỏa nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông lưu ý quá trình triển khai phải tránh ảnh hưởng đến quy hoạch chung, nhất là các dự án nhỏ, lẻ.

Đa số đại biểu kiến nghị UBND TP.HCM phải rà soát thật kỹ năng lực nhà đầu tư, đặc biệt với những doanh nghiệp đăng ký nhiều khu đất. Đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân tại các khu vực có dự án.