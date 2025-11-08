Tông trúng chó chạy rông trên đường, nam thanh niên đi xe máy nguy kịch

(VTC News) -

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - TP.HCM, bệnh viện đang điều trị tích cực cho một nạn nhân chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 7/11, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn đã đưa nam bệnh nhân đến khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ công an cung cấp cho bệnh viện, bệnh nhân chạy xe hướng cầu vượt Bình Phước về cầu vượt Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ). Khi đến khu vực cầu vượt Gò Dưa (đoạn đường Phạm Văn Đồng), anh tông trúng một chú chó chạy rông sang đường rồi té xuống đường bất tỉnh.

May mắn thời điểm này lực lượng công an đang đi tuần trên đường, đã phát hiện nạn nhân nguy kịch nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an kiểm tra và phát hiện anh T. có mang theo một điện thoại iPhone, một thẻ ngân hàng tên H.N.T. và hơn 500.000 đồng tiền mặt. Các tài sản này được bàn giao cho bảo vệ bệnh viện.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán anh T. bị dập xuất huyết não trán trái, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não trái, xuất huyết dưới nhện rải rác vùng trán, thái dương trái và quanh thân não.

Bệnh nhân cũng đã được theo dõi nứt cung sau 3 xương sườn bên trái, gãy mỏm ngang bên phải thân sống L1, tình trạng hôn mê sâu.

Trước đó, trên địa bàn phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Theo Báo Lâm Đồng đăng tải, chiều 17/10, sau khi hết ca trực tại bệnh viện, chị H. - điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi chạy xe máy về nhà. Khi lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Phước Hội thì tông phải một con chó thả rông đang lao ra đường. Cú va chạm khiến chị H. ngã xuống, bị thương rất nặng.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 3 ngày được cứu chữa tích cực, chị H. đã không qua khỏi.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc trước tình trạng thả rông chó nuôi, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để tránh tái diễn những vụ tai nạn đáng tiếc tương tự, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.