Tổng thư ký NATO kêu gọi các nước đồng minh tăng cường an ninh Bắc Cực

(VTC News) -

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/1 nhấn mạnh các đồng minh phương Tây cần tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực trong khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ. Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các đe dọa áp thuế hoặc sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với Reuters bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, ông Rutte cho biết NATO sẽ giao cho các chỉ huy quân sự cấp cao xây dựng chi tiết yêu cầu an ninh bổ sung tại khu vực Bắc Cực, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng các nước thành viên NATO ngoài khu vực này tham gia đóng góp.

“Chúng tôi sẽ cùng nhau họp trong khuôn khổ NATO với các chỉ huy cấp cao để xác định những gì cần thiết", ông Rutte nói. “Tôi không nghi ngờ rằng chúng ta có thể triển khai rất nhanh. Tôi kỳ vọng việc này sẽ diễn ra trong năm 2026, thậm chí là ngay từ đầu năm”.

Tham vọng của ông Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch, một đồng minh NATO, từng làm dấy lên nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong liên minh quân sự đã bảo đảm an ninh phương Tây sau Thế chiến II, đồng thời đe dọa thổi bùng một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu.

Sau nhiều tuần gây sức ép, ngày 21/1, Tổng thống Mỹ đã rút lại đe dọa áp thuế với các nước phản đối kế hoạch của ông và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, đồng thời cho biết một khuôn khổ thỏa thuận về Greenland đang dần hình thành.